Barkey dosyası Gezi davasıyla birleştirildi

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Osman Kavala ve hakkında yakalama kararı bulunan CIA eski danışmanı Henri Barkey’in “casusluk” ve “Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs” suçlarından yargılandığı davanın görülmesine dün devam edildi. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Kavala tutuklu SEGBİS ile bağlandı. Geçen celsede tanık olarak dinlenen Cem Fadıl Bozkurt, Alaton’ların daha önce ortağı olduğunu ve İshak Alaton’un darbe girişimini bir hafta önceden Barkey’den öğrendiğini bildiğini söylemişti. Bu iddialar üzerine İshak Alaton’un kızı, iş insanı Leyla Alaton dün tanık olarak dinlendi. Mahkeme başkanının sorusu üzerine, Kavala ve Barkey’i tanıdığını söyleyen Alaton, “Bozkurt da şirketimizin genel müdürü ve hissedarı olarak görev yapıyordu. Mart 2015’te dolandırıldık. Bunun üzerine Bozkurt ile yollarımızı ayırdık. Darbe girişiminin yaşandığı gün İstanbul’da, İngiliz Konsolosluğu’nda bir davetteydim” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dava konusu dosya ile İstinaf’tan bozulan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması yapılan Gezi davası doyasının arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle birleştirilmesine karar verdi. Mahkeme, Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verdi.