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26.11.2020 - 12:19 | | AA

Bartın'da pozitif ve temaslı kişilere yönelik bileklik uygulaması başladı!

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bulaş riskini azaltmak için kırmızı ve beyaz bileklik uygulaması başlatıldı.

Bartın'da pozitif ve temaslı kişilere yönelik bileklik uygulaması başladı!
Bartın'da pozitif ve temaslı kişilere yönelik bileklik uygulaması başladı!
Bartın'da pozitif ve temaslı kişilere yönelik bileklik uygulaması başladı!
Bartın'da pozitif ve temaslı kişilere yönelik bileklik uygulaması başladı!
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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca hem bulaş riskini hem de vaka  sayılarını azaltmak amacıyla test sonucu pozitif çıkan ve temaslı kişilere  yönelik 12 Kasım'da alınan kararın ardından barkodlu bileklik uygulaması  başlatıldı.

Pozitif vaka ve temaslılarının evde kalmalarını sağlamanın yanı sıra  tedavileri ve verilen ilaçların barkoda yüklenerek takibi amacıyla hayata  geçirilen uygulamayla il genelinde Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 211 kişiye  kırmızı bileklik, pozitif vakalarla temaslı olan 287 kişiye de beyaz bileklik  takıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, evlerinde ziyaret ettikleri ve  bilekliklerini taktıkları pozitif ve temaslı kişilere izolasyon süresi içerisinde  barkodlu hasta bilekliklerini hiçbir surette çıkarmamaları uyarısında bulunuyor.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, ev izolasyonunu takip eden  ekiplerin, bileklik kontrolü de yapacağı belirtilerek, "Bilekliği çıkardığı  tespit edilenler ile kolunda hasta bilekliği olduğu halde sokağa çıkanlar,  karantina kurallarını ihlal etmelerinden dolayı idari ve adli işlemleri yapılarak  karantina yurduna sevk edilecektir. Kolunda bileklik olduğu halde izolasyon  kurallarını ihlal ederek işletmelerden mal ve hizmet talep eden bu kişilere  ilimizdeki işletmeler tarafından hiçbir surette mal ve hizmet sunulmayacak, bu  kişilere hizmet sunan işletmeler hakkında da idari ve adli işlem  başlatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

 

 

 

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