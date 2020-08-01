Başakşehir'de 04.00'te kurban kesim tartışması! 'Kasaplar kaçtı' iddiası

Başakşehir Kayaşehir'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne ait kurban kesim alanında kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar kurbanlarını buraya getirdi. Öğle saatlerinde randevu aldıklarını belirten vatandaşlar gece saat 04.00 sıralarında hala kurbanlarının kesilmediğini söyledi. İddiaya göre kurban kesimi için görevlendirilen kişiler, hayvanların boğazlarını kestikten sonra kesim alanından ayrıldı. Askıda kurbanlarını gören vatandaşlar hayvanların etlerini kendileri kesmeye çalıştı. Kurban kesimi için vatandaşların bin 250 lira ödeme yaptıkları öğrenildi. Yetkililere ulaşamadıklarını söyleyen bazı vatandaşlarla zabıtalar arasında ise zaman zaman gerginlik yaşandı. Kurban kesim alanında bulunanlardan edinilen bilgiye göre bir kişi 17 bin lira ödediği kurbanını beklediği için çöpe attı. O anları ise bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"15.00'A RANDEVU VERDİLER. ŞUAN SAAT 04.00 VE HAYVANLARIMIZ ŞUAN ÇÜRÜDÜ"

Kurban kesim noktasında görevlilerin gittiğini belirten Halil Yetiş, "Kurbanımız kesilsin diye bin 250 lira ödedik. 15.00'a randevu verdiler. Şuan saat 04.00 ve hayvanlarımız şuan çürüdü. Veteriner hayvanların yenmeyeceğini söylüyor. Hastalıklı hayvanları şuan çöpe atıyorlar. Paramız çöpe gitti. Karşımızda muhattap olabileceğimiz kimse yok. Burada 4 çadır var. 300 kişi hayvanlarının kesilmesini bekliyor. Hiçbir yetkili yok karşımızda. İçeride çalışan herkes kaçtı gitti. Vatandaşlar kendi kurbanlarını kendisi kesmeye çalışıyor. Onlar kestikten sonra sıra bize gelecek. Bizde kendi hayvanımızı keseceğiz." dedi.

"ETLER BOZULMAK ÜZERE"

Kurban kesimi için bekleyen başka bir vatandaş ise "Saat 12.30 için randevu verilmiş. Sabah 04.00 olmuş. Hala bekliyoruz. Hayvanımızı kendimiz kestik. Etler bozulmak üzere, kokuyor. Bu mağduriyetimizi kim giderecek?" dedi.

"BURADA HERKES KENDİ KURBANINI KESİYOR"

Kurban kesimi için bekleyen başka bir vatandaş ise " Kimin peşine gidiyorsak hemen arkasını dönüp gidiyor. 2 tane kasap kaldı, onlar da mecburiyetten bitirmeye çalışıyorlar. Burada yetkililer vardı. Ama şuan kimse yok. Burada herkes kendi kurbanını kesmeye başladı. Bende kendi kurbanımı keseceğim" dedi.