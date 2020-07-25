Bayram namazı kılınacak mı? Kurban Bayramı namazı için Bakan Koca'dan açıklamalar

Bayram namazı kılınacak mı? Kurban Bayramı namazı için ne gibi önlemler alınacak? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bayram namazı ile ilgili uyarılar.

BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalıdır. Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı tutulmalıdır. Bayramlaşmalar mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır. Özellikle 65 yaş üstündekiler, kronik hastalığı olanlar, tebrikleri telefonla kabul etmelidir.

Bayramda memleketine gidecek olanlar, trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkmalı. Taşıtlarda kalabalık olmamalı, tedbirlere uyulabilmelidir. Kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene normalden daha fazla dikkat edilmelidir. Hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalıdır. El temizliğine dikkat edilmelidir. Bir araya gelinecekse açık hava tercih edilmelidir. Bayramda, maske ve mesafe kuralına bugüne kadar olduğundan daha fazla ihtiyacımız var.