22.05.2020 - 16:53 |
Bayram namazı saat kaçta 2020? Şanlıurfa'da bayram namazı kaçta kılınacak?
Bayram namazı saat kaçta? araştırması başladı. Ramazan Bayramı'na kısa süre kala milyonlarca vatandaş bayram namazı için hazırlığını sürdürüyor. Öncelikle bayram namazı vakitlerini öğrenmek isteyenler, yaşadığı şehrin bayram namazı saatini araştırıyor. Diyanet İşleri başkanlığı Ramazan bayramı namaz vakitlerini yayımladı. Peki Şanlıurfa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Şanlıurfa bayramı namazı saati 2020...
24 Nisan - 23 Mayıs 2020 tarihleri arasında yaşanan Ramazan ayı sonrasında yurdun dört bir yanında bayram coşkusu başladı. Bu yıl corona virüs salgını nedeniyle daha farklıyaşanacak olan Ramazan Bayramı'nda bayram namazı camilerde kılınmayacak. 81 ilde sokağa çıkma yasağı geçerli olacak. Vatandaşlar ise evde bayram namazı kılmak için araştırmaya başladı. Peki evde bayram namazı saat kaçta kılınır? İl İl yayımlanan bayram namazı vakitleri arasında merak edilen şehirlerden biri de Şanlıurfa. Peki Şanlıurfa'da bayram namazı saat kaçta? İşte Şanlıurfa bayram namazı saati 2020...
BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
ŞANLIUFA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2020
Şanlıurfa'da bayram namazı 05:42'de kılınacak.