Bayramda yasak var mı? Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama! - Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı...

2020 Kurban Bayramı 30 Temmuz Perşembe günü Arefe ile başlıyor. İslam alemi için en önemli dini bayramlardan olan Kurban Bayramı öncesi milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı ne zaman, Arefe Günü resmi tatil mi ve bayramda sokağa çıkma yasağı var mı gibi soruların cevaplarını arıyor...



Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

Ramazan Bayramı'nı gönlümüzce idrak edememiştik. 24-25-26 Mayıs tarihlerine gelen bayram en sıkı tedbirlerle buruk geçti.

Birinci gruptaki tedbirler

- Hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınmalıdır.

- Müşteri satıcı arasında el sıkışma usulü pazarlık yapılmamalıdır.

- 65 yaş üstü ve kronik hastalar hayvan satış ve kesim alanlarında bulunmamalıdır.

- Kurbanlar belirlenen yerlerde kesilmelidir.

- Kesim tercihen işin ehli tarafından en az katılımla yapılmalıdır.

- Maske mesafe el temizliğine dikkat edilmelidir.

Kurban Bayramı öncesi yasak haberleri peş peşe geldi!

İkinci gruptaki önlemler namazla ilgilidir.

- Cuma ve Bayram namazlarında şu tedbirlere uyulmalıdır:

- Bayram namazı ve cuma namazı sırasında kurallara uyulmalı.

- Abdeste cami şadırvanında alınmamalı, evde alınmalıdır. Aksi halde sosyal mesafe ve maske kuralına uymak imkansız hale gelebilir.

- Maske ve sosyal mesafe kritik kuraldır. saflarda yan yana gelen iki kişi aralarına boşluk bırakmalıdır. Cami içinden çok mümkün olduğunca açık hava kullanılmalıdır.

- Vaaz ve namaz süreleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirttiği üzere kısa tutulmalıdır.

- Namaz sonunda cemaat en arka saftan başlayarak düzenli şekilde dağılmalıdır.

Üçüncü gruptaki tedbirler

- 65 yaş üstü büyüklerimiz ve kronik hastalar, lütfen bayram namazına gitmesin.

- Mezar ziyaretleri kalabalık ihtimali varsa mutlaka arife ve bayram sonrasına ertelenmelidir.

- Bu bayramda makbul olan ziyaret yüz yüze ziyaret değildir. Bayramlaşmalar mümkün olduğu kadar telefonla yapılmalıdır.

- Bugüne kadar uyduğumuz kuralları terk edersek, karşılaşacağımız sonuçlar tahmin edilebilir.

- Bayram boyunca hasta ziyaretinden uzak durulmalı, el öpmek veya öptürmek, tokalaşmak, sarılmak bir sonraki bayrama ertelenmeli.

'11 Haziran'da olduğu gibi...'