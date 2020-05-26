MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bayramın 3. gününde de yollar ve meydanlar sessiz
ABONE OL
26.05.2020 - 08:38 | | DHA

Bayramın 3. gününde de yollar ve meydanlar sessiz

Corona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son günü, Ramazan Bayramı'nın ise 3. gününde yollar boş kaldı. Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azken,meydanlarda sessizlik hakimdi.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında 81 ilde Ramazan Bayramı dahil olmak üzere 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu.

Ramazan Bayramı'nın 3. gününde yollar ve meydanlar boş kaldı. Şişli Meydanı, Mecidiyeköy Meydanı ve Büyükdere Caddesi'nde sessizlik hakim olurken, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azdı.

Bayramın 3. gününde de yollar ve meydanlar sessiz

Bayramın 3. gününde de yollar ve meydanlar sessiz

Bayramın 3. gününde de yollar ve meydanlar sessiz

Bayramın 3. gününde de yollar ve meydanlar sessiz

Bayramın 3. gününde de yollar ve meydanlar sessiz

Bayramın 3. gününde de yollar ve meydanlar sessiz

Bayramın 3. gününde de yollar ve meydanlar sessiz

İstanbul'da bayramın 3. gününde de yollar ve meydanlar sessizCorona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son günü, Ramazan Bayramı'nın ise 3. gününde yollar boş kaldı. Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azken,meydanlarda sessizlik hakimdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi... İstanbul'da sabah şoku! Tramvay durağında erkek cesedi bulundu

Son dakika haberi... İstanbul'da sabah şoku! Tramvay durağında erkek cesedi bulundu

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

Koyunlarını yaylaya çıkaran vatandaşa Mayıs ayında kar ve tipi sürprizi

Koyunlarını yaylaya çıkaran vatandaşa Mayıs ayında kar ve tipi sürprizi

Sıradaki Haber