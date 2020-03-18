Bedelli askerlik 2020 tarihleri - yerleri ne zaman açıklanacak? Corona virüsü önlemini MSB açıkladı

Son dakika haberlerinde sık sık yer alan corona virüsü tedbirlerine bir yenisi daha eklendi. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik tarihlerini ertelediğini açıkladı. Peki bedelli askerlik yeni tarihleri ve yerleri hakkında açıklama yaptı mı? Bedelli askerlik 2020 tarihleri ve yerleri belli oldu mu?

BEDELLİ ASKERLİK 2020 TARİHLERİ - YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 YILINDA SİLAHALTINA ALINACAK YÜKÜMLÜLERE AİT DUYURU

"2020 YILINDA BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ YAPACAK YÜKÜMLÜLERİN CELP VE SEVK İŞLEMLERİ İLERİDE BELİRLENECEK BİR TARİHE KADAR ERTELENMİŞTİR. KONUYLA İLGİLİ HUSUSLAR MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINCA DUYURULACAKTIR.

YEDEK SUBAY VE YEDEK ASTSUBAY ADAY ADAYLARI İLE ALTI AYLIK HİZMETE TABİ ERBAŞ VE ERLERİN İŞLEMLERİ MEVCUT PLAN ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLMEYE DEVAM EDİLECEKTİR.

BU DUYURU 7179 SAYILI ASKERALMA KANUNU’NUN 27’NCİ MADDESİ GEREĞİNCE YÜKÜMLÜLERE TEBLİĞ MAHİYETİNDEDİR. KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERALMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"