Bekçi sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 Bekçilik sınav sonuçları tarihi belli mi?

Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden geçtiğimiz günlerde bekçi sınavına yönelik duyuru yayımladı. Koronavirüs salgını nedeniyle 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı ilk duyurulan tarihinden ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi. Büyük gün geldi çattı sayılır. 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı bugün uygulanacak. Bekçi olmak isteyen ve başvuru işlemini tamamlayan adaylar ise bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır, bekçi sınavı saat kaçta, nasıl uygulanacak sorularını araştırıyor.

BEKÇİLİK SINAVI UYGULANIYOR

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 20 Ocak 2021 Çarşamba günü, saat 14.00’te başladı.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ



Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;



[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.



Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.



Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

BEKÇİ SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bekçi sınavı sonuçlarına yönelik herhangi bir tarih henüz verilmedi. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.