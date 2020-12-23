Bekçilik sınavı giriş belgesi nasıl alınır? Bekçilik sınav tarihi ne zaman? 2020 1. Dönem Bekçilik sınavı konuları

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru işlemini tamamladıktan sonra sınav gününü bekleyen adaylara duyuru yayımlandı. 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına, şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacaktır. Polis Akademisi ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan duyuruda bekçilik sınav tarihi, bekçilik sınav konuları, soru sayısı, sınav giriş belgesi detaylarını açıkladı. İşte bekçilik sınavı ne zaman, nerede uygulanacak sorusunu araştıranlar için tüm bilinmesi gereken cevaplar...



BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?



2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 16 Ocak 2021 Cumartesi günü, saat 14.00'da İstanbul'da uygulanacak.



BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?



Adaylar sınav giriş belgelerini 07 Ocak 2021 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.



BEKÇİLİK SINAVI KONULARI



Sınav konuları 2018 yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşmaktadır.



KONULAR SORU SAYISI



Türkçe (Ortaöğretim düzeyi ) : 20

Sosyal Bilgiler ( İlköğretim düzeyi ) : 15

Fen Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) : 15

Hayat Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) : 15

Matematik ( Ortaöğretim düzeyi) : 15

Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi ): 20



GENEL TOPLAM : 100



BEKÇİLİK SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?



• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.



• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.



Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.