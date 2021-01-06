‘Ben de Boğaziçi kültüründenim’

Bulu, özetle şunları kaydetti:

SADECE ÖĞRENCİLER OLMALI: Boğaziçi öğrencisi her tür protestoyu yapabilir, istediği yerde yapabilir ama öğrenci olmayanları kampüse almayalım. Kapı kırıkmış. Kapıyı tutturmak için kelepçe takmışlar. Benim talimatım değil. Polis amirin öyle pratik çözüm bulmuş.

SİYASETE CHP’DE BAŞLADIM: Ben siyasete ODTÜ’de okurken CHP’de başladım. Beni AK Partili olarak yansıtıyorlar ama o zamanlar öğrenciydim ve eski SHP’ydi o zaman. Belediye başkanı (Ali Dinçer) ODTÜ’den mezundu. Kendine bir yardımcı istemişti ve bana söylemişti. O zaman milletvekiliydi, ben ona araştırma yapıyordum. Daha sonra Liberal Demokrat Parti’den teklif geldi. 2 sene onların gençlik teşkilatının başkanlığını yaptım. Siyasete akademisyen olarak, o gözlükle bakan birisiyim. (Belediye başkanlığı ve milletvekili adaylığı) Hiçbir zaman seçilmedim. Çünkü yeterince zaman harcayamadım.

İNTİHAL İFTİRA: (Doktora tezinin intihal olduğu iddiaları) Yok öyle bir şey, iftira. Tezlerin ilk kısmında literatür kısmı vardır. Oradaki her şey zaten bir yerden alıntıdır. Benim tezimde de alıntı. Benim tezimde de kaynaklar yazılmış. Bütün dert, bazı şeyleri tırnak içine almamışım. İşin özü, aldığınız şeyin kaynağını yazmış mısınız? Yazmışız.

METALLİCA DİNLİYORUM: İnsanlar beni tanıdıkça bir uzlaşma zeminine oturacağını düşünüyorum. Bütün hocalarım şunu söylüyor ‘Boğaziçi kültürüne bir şey yapacak mısınız’ diyor, asla. Öncelikle ben Boğaziçiliyim. Ben hard rock, Metallica dinleyen bir rektörüm. Bu kültürle ilgili en ufak bir şey düşünmüyorum.