‘Ben gencim hastalığa yakalanmam’ demeyin

Ülkemizde her yıl yaklaşık 25 bin kadının meme kanseri tanısı aldığını, bu sayının her geçen gün arttığını belirten Acıbadem Altunizade Hastanesi Genel Cerrahi uzmanı Doç. Dr. Aykut Soyder, meme kanseri ve cerrahi tedavi hakkında doğru bilinen 7 yanlışı anlattı.

“Ameliyat olursam (bıçak değerse) tümör yayılır! Yanlış.

DOĞRUSU: Meme cerrahisi, tedavinin rutin bir kısmıdır. Erken evre tanılı meme kanserli hastada uygulanan uygun cerrahi ve medikal tedavi sonrası hastalık kür olarak kabul edilmektedir.

Daha gencim, bu yaşta meme kanseri olmam! Yanlış.

DOĞRUSU: Tüm dünyada 40 yaş altı meme kanseri tanı oranı yüzde 5-6 civarında olmasına rağmen ülkemizde bu oran yüzde 16.6 olarak belirlenmiştir. 20 yaş sonrası kadınlar her ay kendi kendine meme muayenesi yapmalıdır.

Memede elime gelen kitle yok, tetkik gereksiz! Yanlış.

DOĞRUSU: Meme kanseri tanılı olguların muayenede ele gelmeyecek boyutlarda tümör varlığı yüzde 30’dur. Bu nedenle yıllık radyolojik değerlendirme de yapılmalıdır.

Ailemde meme kanseri tanısı alan yok, dolayısıyla benim de riskim yok! Yanlış.

DOĞRUSU: Meme kanseri tanısı alan hastaların sadece yüzde 5-10’u kalıtsal (ailesel) özellik göstermektedir.

Yaşım ileri bu yaşta ameliyat olamam! Yanlış.

DOĞRUSU: Günümüzde 70 yaş ve üzeri meme kanseri tanı oranı yüzde 30 olarak bildirilmektedir. Bu yaş gurubu hastalarda tedavi planlanırken baz alınan asıl faktör hastanın yaşı değil performansıdır. Uygun hastalarda cerrahi rahatlıkla yapılabilmektedir.

Ameliyat oldum tedavim tamamlandı! Yanlış.

DOĞRUSU: Meme kanseri tedavisinde cerrahi uygulamalar tedavinin sadece bir bölümünü oluşturmaktadır. Eklenen tıbbi tedaviler (kemoterapi-hormonoterapi) ve radyoterapi (RT) ile birlikte tedavinin bütünlüğü sağlanmakta ve başarı oranları arttırılmaktadır.

Tüm memenin alınması gerekiyor! YANLIŞ.

DOĞRUSU: Uygun hasta değerlendirmesi sonrası yapılan meme koruyucu cerrahi tüm memenin alınmasına gerek kalmadan ve düşük ve benzer tekrarlama oranları ile güvenli olarak yapılmaktadır.”