Ben Orhan Veli şiirinde çok severim, hele bayılırım dediği yiyecekler hangilerdir? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:



Ben Orhan Veli şiirinde çok severim, bayılırım dediği yiyecekler hangilerdir?



Ispanak ve Puf Böreği











