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20.04.2020 - 23:04 |

Ben Orhan Veli şiirinde çok severim, hele bayılırım dediği yiyecekler hangilerdir? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Ben Orhan Veli şiirinde çok severim, bayılırım dediği yiyecekler hangilerdir?

Ben Orhan Veli şiirinde çok severim, hele bayılırım dediği yiyecekler hangilerdir? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Ben Orhan Veli şiirinde çok severim, bayılırım dediği yiyecekler hangilerdir?

Ispanak ve Puf Böreği





 

30 metrelik uçurumdan yuvarlandıBursa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü Hilal İçöz ve kuzeni Zeynep Yılmaz yaralandı. İçöz'ün ellerini dezenfekte etmeye çalışırken otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdiği belirlendi.
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