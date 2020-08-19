'Ben yaralÄ± halde kÄ±vranÄ±rken, altÄ±nlarÄ± topladÄ±lar'

Soygun, 11 AÄŸustos gÃ¼nÃ¼, YÃ¼reÄŸir ilÃ§esi UlubatlÄ± Hasan Mahallesi Kozan Caddesi Ã¼zerinde bulunan kuyumcu dÃ¼kkanÄ±nda yaÅŸandÄ±.Â KadÄ±n kÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaÂ mÃ¼ÅŸteri gibiÂ kuyumcuya gelen 2 ÅŸÃ¼pheli, iÅŸ yeri sahibi Osman BolhocalÄ±oÄŸlu'nuÂ (49), tabancayla vurarak, yaraladÄ±. ArdÄ±ndan da yanlarÄ±nda getirdikleri Ã§antaya altÄ±nlarÄ± doldurup, dÃ¼kkanÄ±n kilitli olan kapÄ±sÄ±nÄ±n camÄ±nÄ± kÄ±rÄ±p, kaÃ§tÄ±. YaralÄ± BolhocalÄ±oÄŸlu ihbar Ã¼zerine gelen ambulanslaÂ Adana Åžehir EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±lÄ±p tedaviye alÄ±nÄ±rken, polis kaÃ§an soyguncularÄ± yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â Â



150 GÃœVENLÄ°K KAMERASI GÃ–RÃœNTÃœSÃœ Ä°NCELENDÄ°



AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Gasp BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, kuyumcu dÃ¼kkanÄ± ile bÃ¶lgedeki 150'ye yakÄ±n gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ mercek altÄ±na aldÄ±. Soygun saatinde, kuyumcunun bulunduÄŸu caddede bulunan ÅŸÃ¼phelileri araÅŸtÄ±rdÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerden Hakan ÃœnverÂ (21) ve F.B. (18) olduklarÄ± saptanan ikilinin, Ã§evrede kimsenin olmadÄ±ÄŸÄ± anda soygunu gerÃ§ekleÅŸtirenÂ ÅŸÃ¼phelileri telefonla aradÄ±klarÄ± belirlendi.Â Soygunu gerÃ§ekleÅŸtiren ÅŸÃ¼phelilerin ise Samet UÃ§akÂ ve Abdullah K.Â olduÄŸu tespit edildi. ÅžÃ¼phelilerin olay gÃ¼nÃ¼, kuyumcuya yakÄ±n metruk binada bekleyip hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±klarÄ±, gÃ¶zcÃ¼lerin kendilerini telefonla aramasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan soygunuÂ gerÃ§ekleÅŸtirdikleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Soygun sÄ±rasÄ±nda ise ÅŸÃ¼phelilerin bir miktar altÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra kasada Ã§orap iÃ§inde bulunan metal paralarÄ± altÄ±n lira zannederek aldÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.



YERLERÄ° TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°



ÅžÃ¼phelilerin, F.B.'nin ailesine ait Kiremithane Mahallesiâ€™ndeki evde buluÅŸtuklarÄ±, daha sonra da Samet UÃ§ak'Ä±nÂ babasÄ± H.U. (44) ve annesi S.U.'nunÂ (42) Kozan ilÃ§esine baÄŸlÄ± Åževkiye Mahallesiâ€™nde kiraladÄ±klarÄ± eve gittikleri belirlendi. Samet UÃ§ak'Ä±nÂ kuzeni A.G.'nin (17) de yardÄ±m ettiÄŸi soyguncularÄ±n, bir miktar altÄ±nÄ± bozdurduklarÄ± saptandÄ±.



YAKALANDILAR



Belirlenen adreslere Ã–zel Harekat Polisi'nin de desteÄŸiyle eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. Soygunu gerÃ§ekleÅŸtiren ÅŸÃ¼phelilerden Samet UÃ§ak, gÃ¶zcÃ¼ler Hakan Ãœnver ve F.B. ile soyguna yardÄ±m ettikleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len H.U., S.U., A.G. ve taksici H.K. (26) yakalanarak, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.



200 BÄ°N TL'LÄ°K ALTINI TOPRAÄžA GÃ–MMÃœÅžLER



Polis, operasyon yapÄ±lan evin bahÃ§esinde gÃ¶mÃ¼lÃ¼ haldeÂ yaklaÅŸÄ±k 200 bin TL deÄŸerinde 400 gram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda 30 bilezik, 1 altÄ±n kolye baÅŸlÄ±ÄŸÄ± bulundu.Â Kuyumcu Osman BolhocalÄ±oÄŸlu'na ait tabancanÄ±n da ele geÃ§irildiÄŸi aramalarda, 300 TL'si madeni olmak Ã¼zere 3 bin 470 TL bulundu.



â€˜YAKALANMAMAK Ä°Ã‡Ä°N KADIN KILIÄžINA GÄ°RDÄ°Kâ€™



ÅžÃ¼phelilerden Samet UÃ§ak'Ä±n ifadesinde, "Yakalanmamak iÃ§in kadÄ±n kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girdik. YÃ¼zÃ¼mÃ¼zÃ¼ gizlemek iÃ§in de pazardan maske aldÄ±k. Ara sokaklara yakÄ±n ve kaÃ§manÄ±n kolay olduÄŸu iÃ§in bu kuyumcuyu seÃ§tik" dediÄŸi belirtildi. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyede ÅŸÃ¼phelilerden Samet UÃ§akÂ ve Hakan ÃœnverÂ tutuklandÄ±, gÃ¶zcÃ¼lÃ¼k yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen F.B., ÅŸÃ¼phelilerin kaÃ§masÄ±na ve saklanmalarÄ±na yardÄ±m ettikleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len H.U., S.U., A.G. ve H.K. ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Soygunu gerÃ§ekleÅŸtiren ÅŸÃ¼phelilerdenÂ Abdullah K. ise aranÄ±yor.



'YARALI HALDE KIVRANIRKEN, ALTINLARI TOPLADILAR'



SoyguncularÄ±n tabancayla vurarakÂ yaraladÄ±ÄŸÄ± Osman BolhocalÄ±oÄŸlu, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± DHA'ya anlattÄ±.Â Kuyumcu BolhocalÄ±oÄŸlu, "Bilincim hep aÃ§Ä±ktÄ±, yere yatmÄ±ÅŸtÄ±m, kÄ±vranÄ±yordum. Onlar altÄ±nlarÄ± topluyordu, kapÄ±yÄ± zorladÄ±lar, aÃ§Ä±lmayÄ±nca tekmelediler. Sonra silahla kapÄ±ya ateÅŸ etmeye baÅŸladÄ±lar. Bir ara soygunculardan biri bana dÃ¶nÃ¼p, 'AÃ§ kapÄ±yÄ± sÄ±karÄ±m' diye baÄŸÄ±rdÄ±. SonrasÄ±nÄ± hatÄ±rlayamÄ±yorum. Ä°Ã§eri girer girmez ilk gÃ¶ÄŸÃ¼sÃ¼me sÄ±kÄ±ldÄ±. AkciÄŸerime ve karaciÄŸerim parÃ§alanÄ±yor. Ã–ldÃ¼rmeye sÄ±kmasalar neden gÃ¶ÄŸÃ¼sÃ¼me sÄ±ksÄ±nlar. Niyetleri Ã¶ldÃ¼rmekti. Emniyete, valiliÄŸe, Kuyumcular OdasÄ±'na teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Kolluk kuvvetleri ellerinden geleni yaptÄ±. Åžehir Hastanesi'ndeki doktorlar hemÅŸireler de bizimle baÅŸtan bu yana ilgilendi. YakalanmalarÄ± da bizi ayrÄ±ca mutlu etti. Ä°nÅŸallah en aÄŸÄ±r cezayÄ± alÄ±rlar. CezalarÄ±nÄ± da Ã§ekerler" dedi.