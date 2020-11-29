Benim Milliyet'im

“19 yaşında kapısından adımımı attığım Milliyet benim için bir iş yeri değil yuva demek... Temel eğitimimi aldığım, yaşamı öğrendiğim bir okul demek... Herkese saygılı olmak demek, saygı duyulmak demek... Kısacası Milliyet hayat demek...”

Ediz SIRAPINAR

“Milliyet benim en uzun süre çalışmış olduğum gazete. Dolayısıyla Milliyet’le ilgili yazacak, söyleyecek çok şeyim var. Ama kısaca yazacak olursam 70 yıldır Milliyet’i Milliyet yapan tüm çalışanları, 62 yıldır beni ben yapan da Milliyet olmuştur. Teşekkürler Milliyet, teşekkürler şimdi ve geçmişteki tüm Milliyet çalışanları...”

Haslet SOYÖZ

“38 yıl önce Babıali yokuşunda tanıştığım Milliyet, içine doğduğum ev, hayata attığım ilk adım gibi. Özgürlük ve haklarımızı savunan, doğru ve ilkeli habercilik deyince aklıma gelen ve hiçbir zaman sönmesini istemediğim bir meşale.”

Vildan SÖNMEZ

“23 yıllık meslek hayatımın son 8 yılını geçirdiğim Milliyet’te toplumsal bir olayda dinamizmi öğrendim. Bir travmanın, felaketin veya büyük bir mutluluğun nasıl tüm boyutlarıyla ele alınacağını kavradım.”

İsmail ŞAHİN

“İyi ki varsın Milliyet. 45 yıllık gazetecilik yaşamımda güven duyduğum, ‘evim’de hissettiğim, çalışmaktan her zaman keyif aldığım ikinci adresim Milliyet oldu. Merhum Abdi İpekçi gibi bir ustanın gazetesinde çalışmaktan gurur ve onur duyuyorum. Türkiye’nin iyi ki Milliyet’i var.”

Habil TANGÖREN

“18 yıldır çalıştığım Milliyet, hem mesleki hem insani olarak bana çok şey kattığına inandığım bir okul oldu. Bünyesinde bulunmaktan gurur duyduğum Milliyet’in, özellikle kadına verdiği değer ve yaptığı haberlerle birçok rakibine örnek olduğunu düşünüyorum.”

İlknur TAŞ

“Kökleri Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar uzanan Milliyet, ‘doğru ve dürüst haberciliğin’ kalesi, basın şehidi Abdi İpekçi’nin mirası anlamına geliyor. Milliyet’in 70 yıldır sönmeyen meşalesi, Cumhuriyet değerleri varoldukça insanların yolunu aydınlatmaya devam edecektir.”

Mert İNAN

“70 yıllık serüveninde parçası olmaktan gurur duyduğum Milliyet, ilkeli habercilik anlayışıyla Türk basınında öncü oldu. Tanık olunan sevinçler ve bir o kadar hüzünler, tarihin akışını değiştiren nice olaylarda ilklerin imzacısı Milliyet’in bir parçası olmaktan gururluyum. Benim Milliyet’im benim hayat okulum.”

Ecem TOPLAR

“Milliyet, her dönemde, her koşul altında ‘haber’ için ısrarcı olmuştur. 1995 yılında kapısından girdiğim, sonra dönüp dolaşıp yine geldiğim Milliyet’e en yakıştırdığım bu ısrardır. “

Didem ÖZEL TÜMER

“İlk iş yerim olması sebebiyle; heyecan ve tedirginlikle başlayan iş hayatı serüvenim, her geçen gün Milliyet’in büyüklüğü ve çalışma ortamı sayesinde daha güvenli, mutlu ve huzurlu bir şekilde devam ediyor. Dileğim ve isteğim Türkiye’nin en büyük gazetesinin çatısı altında daha uzun yıllar, burada kazandığım iş aşkı ile hizmetimi devam ettirebilmek. İyi ki varsın, teşekkürler Milliyet...”

Mustafa UYSAL

“Türkiye’nin ek köklü gazetelerinden Milliyet aracılığıyla imza attığım haberlerle muhabirliğin o hiçbir şeyle kıyaslanamayacak hazzını yaşıyorum. Zamanın hiç hayal dahi edemeyeceğimiz bir şekilde ilerlediği şu günlerde “evim” olarak gördüğüm Milliyet’te yazabilmek, okuyabilmek büyük gurur! Nice yıllara!”

Özlem ÜLKÜ

“2015’te Hollywood haberleriyle ‘Merhaba’ dediğim Milliyet kısa kariyer geçmişimin dönüm noktası oldu. Ülkemizin önemli isimlerinin yazdığı bu prestijli gazetenin magazin servisinde çalışmak, hem eğlenceli hem de çok eğlenceli...”

Eda ÜNSÜN

“Genç bir gazeteci olarak 70 yıldır sönmeyen bu meşalenin bir parçası, bu kocaman ailenin ferdi olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Tüm gayretim bu meşalenin sonsuza kadar ışık saçmasına katkı vermek için.”

Aykut YILMAZ

“Milliyet, logosundaki meşale gibi 70 yıldır yaptığı haberlerle toplumu aydınlatan bir ışık, Türkiye tarihinin de en önemli hafızası. İçinden efsane gazeteciler çıkaran, basın için adeta bir okul olan bu büyük ailede yer aldığım için çok mutluyum. İyi ki varsın Milliyet!”

Aysel Bozan YILMAZ

“Milliyet güven, doğru ve yalın haber, aydınlatan, halk, bilgi, tecrübe, hoşgörü, söz hakkı, doğru söz, adalet, tartışma platformu, dokunmaktır. Huzur, mutluluk, keyifle okumak, yarışmak, yılmamaktır.”

Azmi Yılmaz

(soldan sağa) Halit Çapın, Hasan Yılmaer, İsmet Tongo, Özer Oral, Osman Arolat, Doğan Heper, Turan Ilgaz, Altan Öymen, Özdemir Gürsoy, Orhan Duru, Mehmet Ali Birad, Nezih Alkış, Özer Yelçe, Tufan Türenç, Eren Güvener, Nail Güreli, (öndekiler) Müfit Alaçalı, Zafer Toraman.

Bir gazeteden fazlası... Dün, bugün ve gelecek...

Bertan AĞANOĞLU

“Meslekte 46, Milliyet’te 4. yılım. Gençliğimde hayalimdi ulusal gazetede görev yapmak, şu an onun mutluluğunu yaşıyorum. Milliyet çatısı altında da aşkla sevdiğim mesleğimi icra ediyorum. Gençlere de gazetenizin kıymetini bilin diyorum. Dünyaya yeniden gelsem, yine Milliyet’te çalışırdım. Nice yıllara, “Basında Güven”in adresi Milliyet...”

Engin Uğur AĞIR

“Milliyet, Türkiye’de gazetecilik yapan birçok gazetecinin yetiştiği bir okuldur. Ben de bu okulda her gün yeni şeyler öğrenmeye devam ediyorum. Türk basınında 70 yıllık bir çınar olan Milliyet ailesinin bir ferdi olmaktan ve burada yazı yazmaktan gurur duyuyorum.”

Eren AKA

“Serüvenine son 20 yıldır eşlik ettiğim Milliyet, bana göre medya mahallesinin; sözü dinlenen, ölçülü ve vakur ağabeyi olmuştur öteden beri. O ağabey ki, yaşlandıkça köklerini daha da derine ulaştıran bir ağaç gibi güven veren gölgesiyle mahallenin en önemli sığınağıdır her daim...”

Gürkan AKGÜNEŞ

“Orta okulda iken hayalim ve hedefim Milliyet’te çalışmaktı. Gazi İletişim’de öğrenci iken staja gönderilmek için Milliyet’in dışında hiçbir kurumu istememiştim. 1991 yılında stajyer olarak başladığım Milliyet’te halen çalışıyorum.”

Aydın Hasan Akın

“Oscar Wilde her ne kadar ‘Tanımlamak kısıtlamaktır’ demiş olsa da Benim Milliyetim’i anlatmak için en doğru sözcük şüphesiz aile. Milliyet ailesi bana sınırlarımın olmadığını ve yalnız olmadığımı öğretti.”

Seyhan Akıncı

Milliyet, ekoldür.

Pınar AKTAŞ

“Milliyet Gazetesi meslek kariyerim açısından kendimi şanslı hissettiğim bir kurum. Haberlerimi ve kendimi daha iyi ifade edebildiğim, duyurabildiğim ve güven ortamı içerisinde çalıştığım için minnettarım. Farklı bakış açılarına da eriştiğim bu kurumda bir muhabir olarak kendimi ve yapabileceklerimi daha iyi keşfettiğimi düşünüyorum.”

Elif ALTIN

“Milliyet merakımı hep besleyen bir okul. Fayda ve ortak payda... Dünyayı ve Türkiye’yi gösterdi, hayatı öğretti. Burada hem işimi, hem eşimi buldum. Milliyet’te geçen yıllar hep tatlı birer anı.”

Serkan Arman

“Milliyet sadece bir gazete değil, hiç bitmeyen bir heyecan. Sayfalarında gezinirken büyüdüm. Satır aralarında dolaşırken hayatı anladım. Çok yaşa yol arkadaşım.”

Sanem Özyürek Arman

“Milliyet’in görsel tanığı, bu ülkenin görsel hafızasına tarihi notlar düşen, işini tutku derecesinde severek yapan biri olarak, dünyaya bakışımın Milliyet’in ilkeleri ile örtüşmesini en büyük şansım olarak gördüm. Milliyet’le geçen 28 yıllık bu yolculuğumda amacım hep Milliyet’in unutulmazları arasında yer almaktı...”

Ercan Arslan

“Sevgili okur, Milliyet’te yazmaya başlayalı 34 yıl oluyor... Daha önce de yüksek tirajlı gazetelerde çalıştım. Ancak daha ilk günden Milliyet’in bir farkını fark ettim. 1986 yılı ocak ayında henüz ilk yazıyı kaleme almadan adıma mektuplar gelmeye başladı. Birinci sayfadan yapılan anonsları gören okurlar yazılarımda kullanmam için fıkralar, anılar, yorumlar gönderiyorlardı. İlerleyen zamanda bu katkı çoğalarak devam etti. Gördüm ki, daha önce çalıştığım gazetelerden farklı olarak Milliyet okuru yayına aktif olarak katılmak aynı anda da yazarına destek olmak isteğindedir.

Milliyet’in tirajı daha önce çalıştığım gazetelerden daha azdı ama okurun katkısı kat be kat çoktu. Okurun bu katılımı yazara güç verdiği gibi gazeteyi eline alanların ondan ne istediğini göstermesi açısından da önem taşıyordu. Böyle olunca yazarın siyasi çizgisi de adeta birlikte tespit ediliyor, okurla bütünleşen yazarın yazısı ortak düşüncelerle çerçeveleniyordu. O yüzden gazetenin tüm yazarları belli bir ahenk içinde yazıyordu. Bütün gazeteler okurun gazetesidir. Ancak Milliyet gibi aydın ve bilge okurun yoğun katıldığı gazete azdır. Böyle gazeteler doğal olarak okura saygılı, gerçeklere bağlı, etik kurallara uygun hareket eden organlar olacaktır... Olmaktadır...

Sonuçta... Edilgin değil etkin okur... Okurla ruhsal, düşünsel, duygusal birliktelik içinde bir gazete... Toplumun ve ülkenin geleceğine ışık tutan bir yayın organı... Milliyet 70 yıllık yürüyüşünü bu çizgi üzerinde sürdürmek azmindedir.”

Melih AŞIK

“Vatandaştan esnafa, işçiden üreticiye kadar birçok kişinin sesini okuyucuya duyurmayı seviyorum. Son iki yılında benim de yer aldığım Milliyet’te uzun yıllar boyunca sokağın sesi olmayı diliyorum.”

Aylin Rana AYDİN

“Milliyet benim için keyifli bir deneyim. Simone de Beauvoir, hepimizin daha çocukluktan kimliğimizi yitirmeksizin değiştiğini söylüyor. Yaşadıklarımız geçmişe, tutkularımıza bağlı olmalı. Ve öyle de oluyor.”

Şükrü ANDAÇ

“Kendimi bildim bileli aileden milliyetçiyim. Ama 22 seneden fazladır da MİLLİYET’çiyim. Doğru haberin adresi, dürüst gazeteciliğin kalesi... Yaşı 70 ama işi bitmemiş! Daha nice yıllara...”

Mustafa ANIKLI

“Medyanın öncü kuruluşlarından biri olan Milliyet Gazetesi’nin bir parçası olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Duayen gazetecilerin mutfağından geçtiği Milliyet’te muhabirlik yapmak gazetecilik hayatımda eğitici bir okul oldu.”

Cihat ASLAN





“Üniversite öğrencisiyken başladığım Milliyet’te 10 yılı geride bıraktım. Milliyet gibi güvenilir bir markada çalışmanın gücünü ve önemini her zaman hissettim. Güzel anılar biriktirdim, hayatıma çok şey kattı.”

Senem AYDIN

“Gazetem Milliyet, sanki her gün ilk kez gazete çıkarıyormuşcasına heyecanlandığım ve meşalesinin yaydığı ışığın altında her türlü zorluğa karşı göğüs gerebildiğim, ikinci ailem dediğim yegâne evimdir.”

Barış BAŞ

“Basında Güven’ sloganıyla 70 yıldır usta kalemlerin emek verdiği Milliyet Gazetesi’nin hiç sönmeyen meşalesinin bir parçası olmaktan ve “Milliyet Gazetesi’nde çalışıyorum” demekten gurur duyuyorum. Nice yıllara Milliyet!”

Aysun BAŞ

“Milliyet, politika ve diplomaside ağır başlılığın adıdır. Kadın, sağlık ve çevre gibi toplumsal sorunları sık sık gündeme getirerek inatçılığın adresidir. Sporda heyecan, cemiyet haberlerinde seviyenin kendisidir. Bu ailenin bir parçası olmak onur verici.”

Şahin BAYAR

“Benim Milliyet’im. Bir gazete ve okul olmasının ötesinde sıcak bir yuvadır. Ve o yuvada, eskiye, geleneklere sahip çıkma ile yenilikçi ruh adına ne ararsan vardır.”

Tunca BENGİN

“18 yaşında girdiğim Milliyet benim için iş yerinden çok aile ve okul oldu. Güzel insanlar tanıdım ama en önemlisi hayatı tanıdım. 70’inci yaşını kutladığımız Türkiye’nin en köklü gazetesinde sayfa yapmak onur ve gurur verici.”

Nilay COŞKUN

“Milliyet Gazetesi’nin 70. yılını kutlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bu sene Milliyet’te 3. yılımı doldurmuş olacağım. Üç yıldır her sabah keyif alarak geldiğim kurumumuz 70. yılını doldurdu. En başta gazetenin başarısında çok büyük katkıları ve emeği olan Yayın Yönetmenimiz Mete Belovacıklı olmak üzere emek veren tüm Milliyet çalışanlarımızın hep birlikte daha nice yıldönümlerine ulaşmasını temenni eder, başarılarının devamını dilerim.”

İnci ÇAKIR

“Nice usta kalemin emek verdiği Milliyet’te mesleğe başlamak, yetişmek kıymetli bir ayrıcalık. 70 yıldır yaşamın her anına dokunan, toplumun da hafızası olan Milliyet’in parçası olmak bir övünç kaynağı.”

Nurullah Çelik

“Milliyet benim için koca bir okul, sayfalarında kaybolduğum bilgi dolu bir kitap, her gün farklı renklerle özenle yapılan bir resim, ilk ezberim, ilk heyecanım, istikrarım... Babamın 50 yıldır okuduğu gazetede 20 yılı devirdiğim mutluluğum... Milliyet, 7’sinde de ‘Basında Güven’ 70’inde de...”

Yeliz Aras Çelikel

“Gazetecilik bir meslek olmanın dışında bir yaşama biçimidir aslında. Ve her haberiniz yayınlandığında o ilk günkü heyecanı yaşarsınız. Ve o mutluluğun tarifi yok. Haberlerinizde kendinizi yeniler ve insan rehberinize birilerini eklersiniz. Severek yaptığım mesleğimde en büyük kazanımım ise insan tanımak oldu. 2 yıldır bünyesinde çalışmakta olduğum Milliyet Gazetesi ailesi vesilesiyle her gün heybeme yeni insanlar eklerken mesleğime dair en güzel tecrübeleri kazandım. Buna vesile olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Nice 70 yıllara Milliyet...”

Gülden ÇOKTAN

“6 yıl önce çıktığım bu yolda meşalemi aydınlatarak yolumu bulmamı sağlayan ve 70 yıl boyunca birçok duayen ismin imzasını taşıyan sayfalarında adımı görme mutluluğu yaşatan Milliyet, sadece bir gazete değil yuva da oldu bana.”

Çisil DEMİR

“Birçok gazetede görev alan ancak sıkı bir Abdi İpekçi ve Milliyet tutkunu olan babamın elini tutarak, gazetelerin matbaa mürekkep kokuları arasında okumayı sökmeye çalıştığım zamandan itibaren benim için gazete demek, Milliyet demekti. Birbirinden değerli meslek büyüklerim ve meslek yaşamım boyunca bana öğrettikleri ile yoluma ışık olacak insanlarla Milliyet çatısı altında çalışma şerefine nail oldum. Bu ülkede gazetecilere ihtiyaç var, insanların da doğru haber alma gereksinimleri var. Yayın hayatına “Merhaba” dediği ilk günden bu yana “Güven” kavramını ilkesi olarak benimsemiş, Türk basın tarihine adını altın harflerle yazdırmış gazetemiz, 70. yılını kutluyor. Kamuoyuna bilgiyi en taze, en doğru, en güvenilir şekilde aktaran Milliyet Gazetesi’nin 70. yılı kutlu olsun. Nice 70 senelere!”

Mehmet DEMİRTAŞ

“70’inci kuruluş yılında Milliyet in Sayın Sami Kohen’den sonra kesintisiz 43 yıl çalışan bir elemanı olarak gururluyum. Abdi İpekçi ile başlayıp sayın Mete Belovacıklı ile devam eden çalışma hayatımda çok değerli gazetecilerle çalışma fırsatı yaşadım. Ali Gevgilili, Çetin Emeç, Turhan Aytul, Örsan Öymen, Bedri Koraman, Altan Öymen, Hasan Pulur, Mehmet Ali Birand, Orhan Duru, Eren Güvener, Şansal Büyüka, Nail Güreli, Doğan Heper ve şu anda ismini yazamadığım birçok değerli ağabeylerimle çok güzel günlerde beraber oldum ve hepsinden bir şeyler öğrendim. Güzel günlerin yanında üzücü günler de oldu, çoğunu kaybettik, hepsine rahmet dilerim. Bazen kar yağdı, evlerimize gidemedik, gazetede veya yakındaki otellerde konakladık, ihtilaller oldu gazeteye çok zor şartlarda ulaştık ama Milliyet gibi bir çınarda çalıştığım için kendimi çok şanslı sayıyorum. Aylardır korona yüzünden çalışan arkadaşlarımızdan uzaktayız. Kendileriyle aynı çatı altında güzel ve sağlıklı günlerde çalışmayı ümit etmekteyim. Gazetem Milliyet’e de nice yıllar dilerim.

Hikmet DİNÇ

25 yıldır ilk günkü heyecanla kapısından girdiğim, parçası olmaktan gurur duyduğum, iş yerinden öte, yuva.

Ersoy DİYAR

“Milliyet’in ‘Basında Güven’ sloganından beslenen bir gazetecilik yapmayı öncelikli olarak gözetmekteyim. Güvenilir olmak adına doğruya ulaşma çabasında daha titiz bir hale geldiğimi görmekteyim.”

Onur DİNÇER

“SENİN BİR ‘DAL’IN OLMAK... Milliyet 70 yıl önce toprağa sıkı sıkıya tutunan güçlü bir kök. Emekle, bilgiyle, güvenle serpilip büyüyen, her yeni güne yeniden merhaba diyen kocaman bir ağaç. 15 yıldır bu ağacın dallarından biri olmak benim için mutluluk ve gurur verici. İyi ki varsın Milliyet, nice 70 yıllara...”

Asiye Bilget Doğan

“Benim için Milliyet ülkemin aydınlık penceresi demektir. Şimdi ben de ülkemi aydınlatan penceresinin bir parçasıyım. Milliyet bana olaylara tek bir pencereden bakmamak gerektiğini, sorgulamayı, inanmayı, umut etmeyi, sevgi gerektiğini daha bir belirgin şekilde öğretmiştir...”

Zülfikar Doğan

“Milliyet ailesine 1994’te katıldım. Çok değerli gazeteci büyüklerimiz ile birlikte çalışmak beni farklı bir yere taşıdı. Yazı işlerinden hafta sonu eklerine, Milliyet Sanat dergisinden, birçok projeye kadar severek çalıştığım Milliyet’te 24 yılımı geçirdim. Milliyet benim ailem gibi oldu. Ben de Milliyet’i ailemden farklı görmedim ve 2019 yılında emekli oldum. Ve Milliyet Sanat dergisinde halen çalışmaya devam ediyorum... Nice yıllara Milliyet.”

Ayla Dündar

“Meslek yaşamının 28. yılında, kurumsal yapının ne kadar önemli olduğunu 70. yaşına giren gazetem Milliyet’te öğrendim.”

Eylem Düzyol

“38 yıl önce başladığım ve zamanla yarıştığımız bu ulvi mesleği, 70 yıllık tarihinde birçok kıymetli büyüğümün mensup olduğu bu geniş aile ortamında sürdürmekten onur duyuyorum.”

Adnan Er

“Yıllardır Milliyet ile her sabah bir Anadolu şehrinin başka köşesinden güne başlıyorum. Yeni bir haberin izinde heyecanımı; bir çiftçinin hasadında, bir turistin yolunda ortaklığımı Milliyet ile kazandım. Şüphesiz ki daha gidecek çok yolumuz var…”

Duygu Erdoğan

“70’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Milliyet gazetesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. İyi bir okul da olan Milliyet’te 10 yıldır aynı heyecanla çalışıyorum. Milliyet meşalesinin hiç sönmemesi dileğiyle...”

Mehmet ERDOĞAN

“Milliyet’siz olmaz! Bir insanların bir de gazetelerin ‘Milliyet’i vardır. Yani ‘Milliyet’siz olmaz! İnsanlar doğarken kendi milliyetini seçemez ama gazete okuma erişkinliğine ulaşınca ‘Milliyet’ini seçer! Gazeteci babamın arşiv yapmak için kestiği gazete kupürleri sayesinde tanıştığım Milliyet’te çalışmak en önemli hedeflerimden biriydi. O eski günlerde hafızama kazınmış olan Milliyet logosundaki ateş, gün geldi, beni de ısıttı. İyi ki ‘Milliyet’ sahibiyiz!”

Orhan Kemal ERKILIÇ

“Milliyet gazetesinin 70 yıllık yayın hayatının yarısından fazlasına tanıklık etmek, bu ailenin benim için değerini anlatmaya yeter. Milliyet bir okul, spor servisi en önemli sınıflarından biridir. Bugün yaşamımdaki kazanımların büyük bölümünü, gazeteme borçluyum. İyi ki varsın Milliyet.. İyi ki gözümü seninle açmışım.”

Cemal ERSEN

“Kapısından 2016 yılında girdiğim Milliyet, benim için bir gazeteden öte, öğrenimin hiç bitmediği gazetecilik okulu oldu. Köklü tarihi ve yenilikçi anlayışı, her daim meslekte gelişmemi sağlıyor.”

Seyfettin ERSÖZ

“Milliyet 70 yaşında, ben de 11 yıldır Milliyet’teyim. Çetin Altan’dan Güngör Uras’a Milliyet’i Milliyet yapan hiç unutmayacağımız büyüklerimizle ve Melih Aşık’tan Güneri Cıvaoğlu’na, Asu Maro’dan Mehmet Tez’e günümüzün çok değerli yazarlarıyla aynı gazetede yazabilmek büyük bir onur. Nice yıllara Milliyet!”

Çağdaş ERTUNA

“Milliyet benim dünyama Orhan Pamuk’un Kara Kitap’ında Milliyet yazarı olan kurmaca Celâl Sâlik karakterinin büyülü dünyasıyla girdi. Sonra gazeteciliği öğrendiğim gerçek ve büyük bir dünyaya dönüştü.”

Görkem EVCİ

“Gururluyum... Logosundaki ‘Basında Güven’ sloganıyla 70 yıldır her sayısında gazetecilik değerlerini yücelten bu büyük Milliyet ailesinin içinde olmaktan, biri sorduğunda, ‘Milliyet’te çalışıyorum’ demekten gurur duyuyorum.”

Nazan Genç

“Benim Milliyet’im, Benim Ailem, Bizim Ailemizdir. O, 70 yıldır, Cumhuriyet’in en köklü ailelerinden biri oldu. Atatürk ilkelerini ve Cumhuriyet değerlerini korumaktan asla vazgeçmedi. Birlikte büyüdük, birlikte kök saldık, birlikte tarihe tanıklık etti. Milliyet’siz bir Türkiye düşünülemez. O, ülkemizin gözü, kulağı, dili ve vicdanıdır!..”

Abbas GÜÇLÜ

“70 yıllık efsanenin bir parçası olmak en büyük hayalimdi. Bu hayalim beş yıl önce gerçek oldu. Sayfalarım burada hayat buldu, çizgilerim burada şekillendi.”

Kasım GÜL

“Asker bir babanın oğlu olarak 11 yıllık ilk-orta ve lise eğitimini 7 ayrı şehirde ve 11 ayrı okulda güçlükle tamamlayabildim. Bu değişikliği bol yıllarda değişmeyen tek şey her gün evimize giren Milliyet’ti.”

Murtaza GÜRLER

“Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir. (Mustafa Kemal Atatürk-1922). Bence Milliyet 70 yıldır bunu yapıyor.”

Şebnem Hoşgör

“7 yıldır Türkiye’nin en köklü gazetelerinden biri olan ve kadın haklarında öncü olan Milliyet’te çalışmaktan onur duyuyorum, nice yıllara Milliyet’im...”

Duygu IRMAK

“MİÇO’yla okumaya başladığım, üniversiteye hazırlıkta rehberim, gençlere açtığı sayfalarıyla dâhil olduğum Milliyet, 70 yıldır okurlarının her döneminde yanlarında oldu. Her ilgiye ve yaşa uygun sayfalarıyla bundan sonra da hepimizin gazetesi olmaya devam edecek.”

Ozan Ömer Kadüker

“Mesleğe başlarken en büyük ideallerimden biri spor medyasının ‘Amiral Gemisi’nde ‘tayfa’ olabilmekti. Bu hayalim 2005’te gerçekleşti. Milliyet’te yer almanın gururunu her zaman yaşadım, yaşamaya da devam ediyorum...”

Levent KALKAN

“Benim Milliyet’im. Üniversite yıllarında aydınlanma meşalesiyle özdeşleştirerek aldığım Milliyet’te çalışmak büyük gurur. O yıllardan beri ilham aldığım Melih Aşık’ın Açık Pencere’sinin yanında halka doğru bilgi verme ilkesiyle hazırlanan haberlere imza atmak bir gazetecinin en büyük rüyası olsa gerek.”

Gökhan KARAKAŞ

“Milliyet’te çalışmak büyük hayalimdi, gerçek oldu. 70 yılın 27 yılında bulunmak büyük mutluluk ve onur kaynağım. Yaşım müsait değil ama 70 yılın tamamında olmak isterdim. Tarih MİLLİYET’te yazılır...”

Abdullah KARAKUŞ

“Geriye dönüp baktığımda yaklaşık çeyrek asırdır bir parçası olmaktan onur duyduğum Milliyet her şeye rağmen ‘Basında Güven’ olmayı sürdürecek. Bunu da objektif, vicdanlı, dürüst gazeteciler sağlayacak.” Mehmet Kaya

“Milliyet ailemin bir parçası, zevkle, keyifle çalıştığım yuvam; sayfaları titizlikle hazırlanan, renkleri özenle seçilen, yazıları hayat veren gazetem. Milliyet sonsuza dek bitmeyecek alışkanlığım..”

Yılmaz KOCABAŞ

“Nuruosmaniye’deki yani ‘gerçek Cağaloğlu’ndaki binadan içeri girdiğimden bu yana 30 yıla yakın bir süre geçti. Pek çok kez binamız değişti, daktilo ve teleksli günlerden bilgisayarlı ve evden çalışmalı düzene gelindi. Ama Milliyet, benim için işten de öte bir tutku, tuttuğum takım, pek çok anımın ev sahibi, öğretmenim oldu... 70 yılının son 30 yılına tanıklık ettiğim için de ayrıca gurur duyduğumu söylemiş miydim? Nice yaşlara...”

Levent KÖPRÜLÜ

“Milliyet Sanat Dergisi’yle Türkiye’nin kültür sanat gazeteciliğine köklü bir değer katan Milliyet’in sinema yazımına da katkısı büyük. Hem kültür sanat hem sinema alanındaki bu geleneğin bir parçası olabilmek benim için çok değerli.”

Nil Kural

“Babamın okuduğu, logosunda ‘Halkın Gazetesi’ yazan Milliyet’in Nuriosmaniye’deki evine 1992’de henüz 18 yaşındayken giriş yaptım... Ailenin yeni çocuğu olan ben, gazetemde okuduğum yazarlarla birlikte oldum... Sayfalarında isimlerini okuduğum dönemin ‘gazeteci ağabeyleri’nden haberciliği öğrenmeye çalıştığım gazetemden 2007’de buruk şekilde ayrıldım. 6 yıl sonra ‘Beni ben yapan’ yuvama geri döndüm. ‘Basında Güven’in simgesi olan 70 yıllık ulu çınarın kanatları altında uzun yıllar çalışmak dileğiyle...”

Murat KURTULUŞ





“Milliyet’in 70. yılı, benim Milliyet’teki 20. yılım. Gazeteye ilk adım attığım gün dün gibi aklımda. Geriye dönüp baktığımda Milliyet ile büyüdüm diyebilirim. İş yerinden çok evim gibi benimsediğim Milliyet, benim ben olmamı sağladı. Başka bir yerde asla öğrenemeyeceğim bilgiler, görüşler ve fikirlerle beni donattı. Burada çok değerli insanlarla çalışma fırsatım oldu. Acısıyla tatlısıyla güzel anılar, iyi insanlar biriktirdim. İyi ki 20 yıl önce Milliyet’in kapısından içeri adım atmışım. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.”

Alev Balcı Kuşlu

“19 yıllık meslek hayatımın 16 yılında bana kucak açan, ikinci ailem diyebileceğim ‘Benim Milliyet’im.’ Ebediyete kadar nice yaşlar görmen dileğiyle...”

Abdullah MALKOÇ

“Milliyet benim çocukken ilk gördüğüm, daha okumayı sökmeden meşalesini tanır olduğum gazete. Yazmayı öğrenirken de ikinci okulum oldu, kapısından sevinçle girdiğim evim oldu. On beşini beraber geçirdiğim yetmiş yılı kutlu, yeni yaşı aydınlık olsun.”

Asu Maro

“İyi ki varsın MİLLİYET. Okuldur, ekoldur, tutkudur, sımsıcak bir yuvadır Milliyet... Kapısından içeri gireli tamı tamına 35 yıl olmuş. Milliyet ailesinin bir parçası olmanın onurunu taşıyorum. Çok büyük ustalarla omuz omuza çalışmanın keyfini yaşıyorum. Yeni yaşın kutlu olsun, nice mutlu senelere, iyi ki varsın MİLLİYET...”

Bilal MEŞE

“Her gün size Türkiye’den ve dünyadan haberleri en doğru, en güvenilir ve en hızlı şekilde sunmak için, gerektiğinde her konuda fedakârlık yapmaktan çekinmeyen büyük bir ailenin parçası olmaktan gurur duyuyorum.”

Osman ORTAKÇI

“Gazeteciliğe hevesliydim ama nasıl gazeteci olunur pek bir fikrim yoktu. Yozgat Lisesi’nde, felsefe öğretmenimiz İbrahim Öztokat, ‘Ankara’ya git, hepsinin kapılarını çal!’ dedi. Milliyet’in Ankara temsilcisi Orhan Tokatlı’dan başlayarak, kapıları tek tek çalmaya karar verdim. Elimde de Kırıkkale’deki MKE işçilerinin yapamadığı grevle ilgili bir “düşünce yazısı” taslağı. Rahmetli Orhan Bey, dinledi beni. Cevap vereceğine ‘O elindeki ne?’ dedi. Gazeteci dikkati işte. “Yazı” dedim. Aldı ve Düşünenlerin Düşüncesi’nde yayınlattı. Gerisi dedikleri gibi tarih işte.”

Hakkı Öcal

“70 yıllık geçmişi olan Milliyet Gazetesi’nde çalışmaktan gurur ve onur duyuyorum. İyi ki varsın Milliyet. 70’inci kuruluş yıldönümün kutlu olsun.”

Uğur ÖKSÜZ

“70 yılın son 10 yılına içeriden tanıklık ettiğim Milliyet Gazetesi, kültür sanat gazeteciliğine verdiği önemi hem kültür sanat sayfasıyla hem Milliyet Kitap ekiyle hem de Milliyet Sanat dergisiyle gösteriyor.”

Gülden Öktem

“Milliyet bir duruştur. 50 yıllık yaşamının yarısını bu çatı altında geçirmiş biri olarak Milliyet Gazetesi benim için bir ömür, bir duruş, en önemlisi habercilikte güvenle kalitenin en somut halidir.”

Menderes ÖZEL

“Milliyet Gazetesi’nin bendeki karşılığına denk düşen kelime sanırım ‘okul’ olurdu. Milliyet benim için iş yeri değil evim gibiydi. Meslek yaşamım boyunca değişen hükümetler, politikalar, yöneticiler vs. kim ne söylerse söylesin hâlâ da aynı hissi taşıyorum... Biz neysek, yani nasıl vicdanlı, birilerinin değil hakikatin peşinden koşan insanlar/gazeteciler isek, Milliyet’in de o kadar sokağa, yani topluma yakın, samimi, yaşayan bir gazete olarak kalmaya devam edeceğine inanıyorum... O yüzden, yola, yani üretmeye devam...”

Aslı ÖKTENER

“1993 yılında Babıali’de meslek hayatıma merhaba dediğim ilk göz ağrım. Milliyet’in sadece bir gazete olmadığı duygusu, bana kattığı disiplin ve tecrübenin önemi büyüktür. 27 yıldır uzun bir yolculukta yaşam biçimi oldu.”

Dinçer ÖNCÜ

“İletişim çağında bir gazete açısından en önemli unsur “farklı” olmak ise Milliyet bu kuralı azami ölçüde uyguluyor. Aynı habere farklı başlık atmayı değil, bir haberi bambaşka yönden okuyucusuna yansıtmayı hedefliyor. Bunu da “özel haberler”iyle gerçekleştiriyor. Ayrıca insan haklarına ve hukuki duyarlılıklara saygılı habercilik yapıyor. Hakaret dili kullanmadığı gibi suçu mahkeme kararıyla kesinleşmemiş kişilere ‘zanlı’ veya ‘şüpheli’ diyerek hukukun en temel ilkesini uyguluyor. Suç olaylarında çocuk sergilemeyerek de masumiyete saygılı davranıyor.”

Ayşe ÖZDEMİR

“Milliyet benim için sureti gerçekliğe bürünmüş hayallerimin bir parçası. Aynı zamanda usta gazetecilerle birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığım bir okul. Herkese açık arşiviyle tarihi günümüze taşıyan Milliyet, 70 yıllık yazılı bir bellek niteliği taşıyor...”

Mine Özdemir Güneli

“Daha önce Milliyet Çocuk’un sayılarıyla büyüdüğüm zamandan şimdi sayfalarını gururla yaptığım Milliyet Çocuk ekine imza atmak ve 70 yıldır hayatın her anına ve hafızasına dokunan gazetede olmak bir rüya gibi...”

Deniz ÖZMEN

“Milliyet, Türkiye’nin siyasal, ekonomik ve toplumsal olaylarının çalkantılı dönemlerine ışık tutan, karmaşık ilişkiler ağının okurlarına aktarılmasında önemli haber, yorum ve fotoğraflara imza atan, güvenilir, saygın ve heyecan verici arşiviyle son 70 yılın hafızasıdır.”

Oktay PİRİM

“Milliyet benim için aynı zamanda bir okul. ‘Basında Güven’ sloganıyla 70’inci yılını dolduran Milliyet, aynı zamanda Türkiye’nin bir fikir ve düşünce okuludur. Stajyer olarak başladığım Milliyet’teki meslek hayatımda 8’inci yılıma girdim. Çok değerli meslek büyüklerimden öğrendiğim sorumlu ve ilkeli gazeteciliği, vatansever duygularla Atatürk’ün gösterdiği yolda icra etme şansı yakaladım. 70 yıldır gazetenin çıkmasına emek veren herkese çok teşekkürler. Milliyet’in bir çalışanı olarak gururluyum.”

Andaç SEVİNÇ