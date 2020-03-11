Benzin - motorin fiyatları 2020 ne kadar oldu? İşte yeni indirim oranı...

Son dakika haberleri arasında en çok merak edilen konulardan biri de petrol fiyatları. 9 Mart 2020 Pazartesi günü yaşanan yüzde 30'u aşan yaklaşık 20 yılın en sert düşüşünün ardından, yeni güne yüzde 7.0'nin üzerinde artışla başladı. Birçok kişi tarafından ise benzin fiyatları 2020 araştırmaları yoğun ilgi gördü. Peki benzin - motorine indirim var mı? Benzin fiyatları 2020 ne kadar? İşte güncel petrol fiyatları 2020...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir müjdeyi de duyurayım. Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız." dedi.

"Koronavirüs küresel bir ekonomik krize de sebebiyet veriyor. Petrol fiyatları da rekor seviyede düştü. Bu bağlamda petrol fiyatlarının düşmesini Rusya/Suudi Arabistan çekişmesi kapsamında nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye ekonomik anlamda bu krizden nasıl etkilenir, benzin fiyatları Türkiye’de düşer mi?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Brent petrolün varil fiyatında yüzde 30’a varan düşüşle 31 dolar seviyesine gerileme görüldü. Bu durum OPEC ülkeleri için özellikle ayrı bir felaket. Bizim için bir boyutu ile çok olumlu bir durum. Cari açığımıza olumlu tesir yapan bir gelişme. Bu bir resesyon olabilir mi? Temenni ederiz ki olmaz. Çünkü gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerek Ticaret Bakanlığımız bu konuda bütün tedbirlerini almış vaziyette. Bu gelişme şu anda olumlu istikamette bu süreci idare ettiğimizi gösteriyor. Zaten faizlerdeki düşüşle de ayrı bir istikamette iş yürüyor. Bunun neticesinde yatırımlarda bir hareketlenme var. Bu hareketlenme istihdamda da hareketlenmeyi meydana getirmiş durumda. Bunlar bizim için büyük önem arz ediyor. Buradan bir müjdeyi de duyurayım. Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız."

BENZİN - MOTORİN FİYATLARI 2020 NE KADAR?

İSTANBUL BENZİN FİYATI: 6 lira 63 kuruş

İSTANBUL MOTORİN FİYATI: 6 lira 27 kuruş

ANKARA BENZİN FİYATI: 6 lira 71 kuruş

ANKARA MOTORİN FİYATI: 6 lira 33 kuruş

İZMİR BENZİN FİYATI: 6 lira 71 kuruş

İZMİR MOTORİN FİYATI: 6 lira 35 kuruş