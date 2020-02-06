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06.02.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Beraat ettiler

Beyoğlu’nda 10 yıl önce 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan Paksoy Holding’in veliahtları Can Paksoy ve Mahmut Emre Paksoy kardeşler beraat etti.

Beraat ettiler

Beyoğlu’nda 2010 yılında bir apartman boşluğunda cesedi bulunan 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun ölümüne ilişkin görülen davada mahkeme kararını açıkladı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Can ve Mahmut Emre Paksoy katılmazken tarafları avukatları temsil etti. Duruşmaya genç kızın annesi Ferah Kural ve babası Ergun Erköseoğlu da katıldı.

Mahkeme kararında sanıklar hakkında “kasten öldürme” suçunu işlediklerinden dava açıldığını ancak sanıkların mahkûmiyetlerine yeter, şüpheden uzak delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

Mahkemenin kararına tepki gösteren baba Ergun Erköseoğlu, sanıkların duruşmadan önce kaçtıklarını iddia ederek, “Kızımı öldüren katiller Sofya’da” dedi.

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