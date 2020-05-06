Berberler randevu sistemiyle çalışacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada; berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin 11 Mayıs’ta açılacağını duyurması üzerine, gözler bu işletmelerin hangi tedbirlerle hizmet vereceği konusuna çevrildi. Berberlerin randevu sistemiyle çalışacağı, müşterilere galoş, maske ve eldiven verileceği belirtildi. Ancak bazı esnaf odaları berber ve güzellik salonlarının açılması kararına temkinli yaklaştı.

İstanbul Kadın Kuaförleri Ve Manikürcüleri Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Haydar Alkoç, şöyle konuştu: “Ben kişisel olarak en başından beri açılmasından yana değilim. Böyle bir süreçte açılması herkes için tehlike. ‘Açılmasın’ dediğimde bazı kuaför arkadaşlarım haklı olarak bana tepki gösteriyor. Böyle bir dönemde yapılması gereken en doğru karar, devletin kuaförleri desteklemesi ve SGK ile KDV vergilerini affetmesi. Diğer taraftan bugün onlarca telefon aldık, ‘65 yaş üstü ve 20 yaş altı mı?’ diye bu bile belli değil. Bu yaş grubunda yüzlerce çalışan var.”

‘Bir süre açılmasın’

Güzellik merkezi ve salonlarının bu süreçte açılmaması gerektiğini kaydeden İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Ayşe Kurtönal ise şunları söyledi: “Biz 1.5 metrelik sosyal mesafeyi koruyamayacağımız bir mesleği yapıyoruz. Bizlerin en büyük temennisi ve beklentisi, sadece güzellik salonları için yani çalışma mesafesinin 1.5 metrenin altında olduğu mesleklerde, Anayasa’nın 173’üncü maddesi uygulansın. Biz pandemi sürecinde güzellik salonlarının korunmasını istiyoruz. 3-4 ay bizlerden kira alınmamasını, vergilerin ötelenmesini değil alınmamasını ve güzellik salonlarının açılmamasını istiyoruz.”

‘Sakal tıraşı yasaklansın’

İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz de şunları kaydetti: “Salgın bitinceye kadar usturayla sakal tıraşının kesinlikle yasaklanmasını talep ediyorum. Makineyle kısaltma düzeltme olabilir. Çünkü sakal tıraşı yakın temas gerektiriyor, maskenin çıkması lazım, sabunlaması lazım. Dolayısıyla sakal tıraşının salgın bitinceye kadar yapılmaması lazım. Bu müşteri için de çalışanlar için de çok gerekli bir durum. Hepimizin sağlığı için olması gereken de bu.”