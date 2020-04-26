26.04.2020 - 12:48 |
Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Güzellik merkezleri açılıyor mu?
Yaklaşık 1 aydır berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri corona virüs nedeniyle kapalı... Hem iş yeri sahipleri hem de saç kastirmek isteyen vatandaşlar bir gelişme olup olmadığını öğrenmek için arayışa koyulmuş durumda... Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Güzellik merkezleri açılıyor mu? soruları sıklıkla yöneltiliyor.
Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Güzellik merkezleri açılıyor mu? Corona virüs nedeniyle kapalı olan bu mekanların hangi tarihte açılacağı merak ediliyor ve bu sorular yoğun bir şekilde yöneltiliyor. Peki herhangi bir gelişme var mı?
BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Corona virüsü nedeniyle berberler ve kuaförler geçici süreliğine kapatılırken henüz ne zaman açılacağı konusunda net bir tarih yok.
Kaya kartalı ailesine kameralı takipTarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Burdur’da bir kaya kartalı yuvasına kamera yerleştirerek, yuvadaki iki yavru ve ebeveynleri takibe aldı. Kaya kartalı ailesinin yuvayı tek edene kadar kayıt altına alınan görüntüleri belgeselleri aratmadı.