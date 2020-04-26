Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Güzellik merkezleri açılıyor mu? Corona virüs nedeniyle kapalı olan bu mekanların hangi tarihte açılacağı merak ediliyor ve bu sorular yoğun bir şekilde yöneltiliyor. Peki herhangi bir gelişme var mı?

BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Corona virüsü nedeniyle berberler ve kuaförler geçici süreliğine kapatılırken henüz ne zaman açılacağı konusunda net bir tarih yok.