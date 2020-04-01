Corona virüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgeler yayımlayarak Güzellik salonları, berberler ve kuaförlerin geçici süreyle kapatıldığını belirtti. Aradan yaklaşık bir hafta geçerken hem iş yeri sahipleri hem de saç kestirmek isteyen vatandaşlar Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Güzellik salonları ne zaman açılır? sorusuna cevap arıyor.

BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Corona virüsü nedeniyle berberler ve kuaförler geçici süreliğine kapatılırken henüz ne zaman açılacağı konusunda net bir tarih yok.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN DUYURUSU ŞÖYLEYDİ

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelgede, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin itibarıyla geçici süreliğine durdurulacağını bildirdi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla daha önce bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması için illere genelgeler gönderen İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, alınan tedbirlere ilave olarak bir genelge daha gönderdi.

Genelgeyle, yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulacak.