Berberoğlu başvurusu 21 Ocak’ta görüşülecek

AYM, 17 Eylül 2020’de Enis Berberoğlu’nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuruyu görüşmüş ve oy birliğiyle hak ihlali kararı vermişti. AYM kararı, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere gönderilmiş ancak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılamaya yer olmadığına hükmetmişti. Bir üst mahkeme sıfatıyla İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan itirazdan da sonuç alınamayınca Berberoğlu, AYM’ye ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu. l ANKARA DHA