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06.04.2020 - 21:34 |

Bermuda, Azor ve Kanarya Adaları hangi okyanustadır? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Bermuda, Azor ve Kanarya Adaları hangi okyanustadır

Bermuda, Azor ve Kanarya Adaları hangi okyanustadır? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Bermuda, Azor ve Kanarya Adaları hangi okyanustadır

Atlas Okyanusu



 

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