Beşiktaş'ta çalışanına cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

FERİT ZENGİN / İSTANBUL

İstanbul Bebekte geçtiğimiz hafta ünlü Lucca barda yaşanan cinsel saldırı olayının ardından hafta sonu lüks bir otelde de benzer olay yaşandı. Bir organizatör firmasında yöneticilik yapan Mustafa Y. yanında çalışan K.C. ve P.E. isimli genç kızlara organizasyon düzenledikleri otelde zorla tecavüze kalkıştı. Boğuşmayla kurtulduklarını iddia eden genç kızların şikayetiyle gözaltına alınan Mustafa Y. tutuklanarak cezaevine kondu.

Dehşete düşüren olay geçtiğimiz Cumartesi gecesi Beşiktaş’ta ünlü bir AVM’nin içerisinde bulunan Raffles Otel’de yaşandı. Düğün ve kutlama organizasyonları yapan bir şirkette çalışan K.C. ve P.A. isimli genç kızlar, çalıştıkları şirket tarafından organizasyonu üstlenilen düğün etkinliğine görevli olarak katılmak üzere otele geldiler. Düğün organizasyonunun bitiminde, genç kızların iddiasına göre; aşırı alkollü şirket yöneticisi Mustafa Y. önce K.C.'ye saldırdı. Genç kızı zorla otel odalarından birisine sokmaya çalışan ve genç kızın boğazını sıkan yönetici Mustafa Y., olayı görüp müdahale eden bir otel çalışanının müdahalesiyle iğrenç emeline ulaşamazken, ikinci cinsel saldırı girişimini ise yarım saat sonra 03.00 sıralarında bir başka şirket çalışanı P.A.'ya gerçekleştirdi.

P.A. isimli genç kızın iddiasına göre, ilk saldırının ardından otelin giriş katında karşılaşıp konuşma bahanesiyle engelli tuvaletinin bulunduğu koridora doğru çektiği P.A.'yı zorla öpmeye çalışan Y., kendisine direnen genç kızı darp ederek serbest bıraktı.

Olayların ardından yaşadıklarını sosyal medyada paylaşıp, önce doktora gidip darp raporu alan genç kızların ertesi sabah savcılığa yaptığı suç duyurusuyla harekete geçen polis, saldırgan yönetici Mustafa Y.'nin adresine yaptığı baskınla gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen Mustafa Y. tutuklanarak cezaevine kondu.

Geçtiğimiz hafta yine Beşiktaş’ta ve yine cumartesi günü ünlü gece kulübü Lucca da yaşanan olayda ise kulüpte çalışan bir kadın garson kulüp yöneticisi tarafından zorla tuvalete sokularak tecavüz edilmeye çalışılmıştı. Attığı çığlıklar üzerine olaya müdahale eden kulüp çalışanları tarafından kurtarılan kadın garsonun şikayetiyle kulüp yöneticisi gözaltına alınırken, kulübün halkla ilişkiler servisi yaptığı açıklamayla olayı doğrulamıştı.