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23.04.2020 - 07:00 |

‘Beyaz önlüklü gizli kahramanlara’ mektup

Tarık Akan’ın kurduğu Bakırköy Taş Okul’dan bir grup 3. sınıf öğrencisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında sağlık çalışanlarını duygulandıracak bir mektup kaleme aldı.

‘Beyaz önlüklü gizli kahramanlara’ mektup

Öğrencilerin ortaklaşa yazdıkları mektupta şu ifadelere yer verildi:

‘Sevgili sağlık çalışanları, 23 Nisan kutlu olsun. Bize yardımcı olduğunuz bugünlerde size en içten dileklerimizi sunarız. Sizler birer kahramansınız, bizler de geleceğin umutlarıyız. Siz sağlık çalışanları bizim için kendinizi feda ediyorsunuz. Sizler hasta olsanız bile çalışmaya devam edip hayatımızı ve insanlığı kurtarıyorsunuz. Aileniz ile değil, ihtiyacı olanların yanındasınız. Umutluyuz sizlerin sayesinde. Şimdi siz çocuklarınızın ve ailenizin yanında değilsiniz ama bizim gönderdiğimiz bu mektupla bizimle birliktesiniz. Bu yıl TBMM’nin 100. yılı; meclis demokrasidir. Ülkemizin gelişimi için biz de çalışacağız. Kalbimiz sizin için atıyor. Bayramımız kutlu olsun. Beyaz önlüklü Gizli Kahramanlarımıza… ’

31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladıCorona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
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