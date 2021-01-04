Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın acı günü

Koronavirüs tedavisi gören annesi Meliha Aydın'ı geçen hafta kaybeden Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın dün de babası Mehmet Kahraman Aydın, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Aydın için memleketi Giresun'un Piraziz ilçesi Bozat köyünde cenaze namazı kılındı. Cenazede Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, taziyeleri kabul etti. İl Müftüsü Muhittin Oral’ın kıldırdığı cenaze namazına Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve Sabri Öztürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu katıldı. Mehmet Kahraman Aydın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Bozat köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.