Beyrut'taki patlamada bir THY çalışanı yaralandı

Konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi 'twitter' hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Üstün, "Lübnan'da yaşanan patlama sırasında Beyrut ofisimizdeki bir çalışma arkadaşımızın hafif şekilde yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Arkadaşımızın durumu yakından takip edilmektedir. Beyrut operasyonlarımız planlandığı şekilde icra edilmektedir" ifadelerini kullandı.
Öte yandan hafif şekilde yaralanan personelin THY'nin Beyrut ofisinde muhasebe şefi olarak görev yaptığı ve olay anında patlamanın şiddetiyle ofis camlarının kırıldığı öğrenildi.
Beyrut'ta patlama yüzlerce yaralı varLübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Beyrut'ta meydana gelen patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi. Öte yandan Reuters'ta yer alan bilgiye göre, patlamada en az 10 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın patlamayla ilgili açıklama yaptı ve "Türkiye her tür yardım için hazırdır" dedi. Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti. Lübnan Kızılhaç Örgütü, başkent Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle yüzlerce kişinin yaralandığını duyurdu.