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16.09.2020 - 18:05 | | AA

Beyrut'taki patlamada hasar gören donanma gemisi Aksaz'da yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Beyrut'taki patlamada hasar gören Bangladeş donanmasına ait geminin bakım ve onarımının Aksaz'da yapıldığını bildirdi.

Beyrut'taki patlamada hasar gören donanma gemisi Aksaz'da yapıldı

 Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Beyrut'ta meydana gelen patlamada hasar gören dost ve kardeş Bangladeş Donanmasına ait BNS BIJOY, Aksaz'da havuzlanmış, bakım ve onarımı yapılmış, harekata hazır hale getirilerek BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) görevine devam etmek üzere Aksaz'dan ayrılmıştır." bilgisi paylaşıldı

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