MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Beyrut'tan korkutan haber! 143 tane daha bulundu
ABONE OL
11.09.2020 - 19:36 | | İHA

Beyrut'tan korkutan haber! 143 tane daha bulundu

Lübnan’daki Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli patlamanın ardından bu yana patlayıcı madde yüklü 143 konteyner daha bulundu.

Beyrut'tan korkutan haber! 143 tane daha bulundu

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan Beyrut Limanı’ndaki 12 numaralı depoda 4 Ağustos tarihinde 2 bin 750 ton amonyum nitrat patlamış, patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500’den fazla kişi yaralanmıştı. Lübnan Ordu yetkilisi Roger Khoury yaptığı açıklamada, ordunun mühendislik ve bakım ekiplerinin Beyrut Limanı’nda meydana gelen yıkıcı patlamadan bu yana patlayıcı madde yüklü çok sayıda konteynerin bulunduğunu belirtirken, “15 yıldan uzun süredir limanda depolanan ve patlayıcı madde içeren toplam 143 konteyner daha bulundu” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda limanın 9 nolu giriş kapısı yakınlarında bulunan bir konteyner içinde 4 ton 350 kilogram amonyum nitrat bulduklarını hatırlatan Khoury, konteynerin bir çöp sahasına taşınarak imha edildiğini açıkladı.

Temizliğe gittiği evden 10 bin 400 euro çaldıÇanakkale'de temizliğe gittiği S.S.'nin (53) evinden 10 bin 400 euro (Yaklaşık 92 bin lira) çalan N.K. (33) adlı kadın, gözaltına alındı. N.K.'nin 6 yıl önce de ailesi ile birlikte yaşadığı evden 35 bin lira çaldığı belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Bakan Koca 'birlikte mücadele ile başarabiliriz' diyerek corona virüste son durumu açıkladı!

Son dakika... Bakan Koca 'birlikte mücadele ile başarabiliriz' diyerek corona virüste son durumu açıkladı!

Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

Beyrut'tan korkutan haber! 143 tane daha bulundu

Beyrut'tan korkutan haber! 143 tane daha bulundu

Sıradaki Haber