MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Gündem Haberleri Bilecik'te menfezde sıkışan 4 inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
ABONE OL
22.11.2020 - 11:49 | | AA

Bilecik'te menfezde sıkışan 4 inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde girdikleri menfeze sıkışan 4 ineği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Bilecik'te menfezde sıkışan 4 inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İnan Tekeli'ye ait 4 inek, Büyükyenice köyünden geçen Bilecik-Sakarya kara yolundaki menfeze girdi. İneklerinin menfezde sıkıştığı fark eden Tekeli, durumu Bilecik Belediyesi İtfaiyesine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makinelerinin de yardımıyla inekleri mahsur kaldıkları menfezden çıkarttı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda çıkartılan 4 inek, sahibine teslim edildi.

Son dakika... Bölgenin kaderi değişti! Fiyatlar uçtu...Çanakkale Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü ile otoyol projesi, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayacak ve kenti daha ulaşılabilir hale getirecek. İstanbul, İzmir ve Bursa üçgeninde kalan Çanakkale, köprü ile birlikte büyük kentlere ulaşılabilirliğin kolaylaşmasıyla önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Buna paralel olarak bölgedeki tarla ve konut fiyatlarında büyük artış yaşandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Enkaz altından çıkarılan genç futbolcunun yaşam mücadelesi sürüyor

Enkaz altından çıkarılan genç futbolcunun yaşam mücadelesi sürüyor

Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak?

Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak?

Koronavirüse yakalandığını duyurdu

Koronavirüse yakalandığını duyurdu

Pazar yolunda silahlı saldırı!

Pazar yolunda silahlı saldırı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet