Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta başlıyor?

Türkiye'nin korona virüsle olan mücadelesi devam ediyor. Günlük verilere göre dün 114 bin 940 test yapıldı, 1427 kişide Kovid-19 virüsü tespit edildi. Son 24 saatte vefat eden hasta sayısı ise 68. Korona virüsle mücadele kapsamında Bilim Kurulu toplantısı yapılmaya devam ediyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA? FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK MI?

Korona virüs Bilim Kurulu Toplantısı bugün saat 17.00'de başlayacak. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da açıklama yapacak. Bilim Kurulu tarafından alınacak yeni önlemler ve kararlar merak ediliyor.