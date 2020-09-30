30.09.2020 - 13:21 |
Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta başlıyor?
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Korona virüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşecek olan Bilim Kurulu toplantısında alınacak olan yeni kararlar merak ediliyor. En çok merak edilen sorulardan birisi ise okullar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu toplantısı için artık saatler kaldı.
Türkiye'nin korona virüsle olan mücadelesi devam ediyor. Günlük verilere göre dün 114 bin 940 test yapıldı, 1427 kişide Kovid-19 virüsü tespit edildi. Son 24 saatte vefat eden hasta sayısı ise 68. Korona virüsle mücadele kapsamında Bilim Kurulu toplantısı yapılmaya devam ediyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?
BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA? FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK MI?
Korona virüs Bilim Kurulu Toplantısı bugün saat 17.00'de başlayacak. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da açıklama yapacak. Bilim Kurulu tarafından alınacak yeni önlemler ve kararlar merak ediliyor.
Sokak ortasında taciz edilen Dilan, karşı koyunca tekme tokat dövüldüİzmir'in Buca ilçesinde yürüyerek evine giden Dilan Tutka (26), kendisini takip eden Umut Çoğalan tarafından önce elle taciz edildi ardından elbiseleri yırtılarak, saldırıya uğradı. Karşı koyması üzerine tekme tokat dövülen genç kızı, Çoğalan'ın elinden vatandaşlar kurtardı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanırken, DHA'ya konuşan Dilan Tutka, "Beni öldürmediğine şükrediyorum" dedi.