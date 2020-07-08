Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara kimdir? Prof. Dr. Ateş Kara biyografisi

Korona virüs Bilim Kurulu üyeleri arasında yer alan Ateş Kara kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Zaman zaman korona virüse dair yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Prof. Dr. Ateş Kara son olarak kan gruplarına göre korona virüs hastalarının hastalıktan etkilenme oranına dair açıklamalarda bulundu. Peki Prof. Dr. Ateş Kara kimdir, kaç yaşında, uzmanlık alanı ne?

PROF. DR. ATEŞ KARA KİMDİR?

Ankara Lisesi’ni ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng)’ni bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 2000’de tamamladı. 1998-1999’da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başasistanlığı yaptı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi’nde çocuk enfeksiyon hastalıkları yandal ihtisasını 2002’de bitirdikten sonra aynı ünitede çalışmaya devam etti. 2004 yılında pediatri doçenti, 2010 yılında profesör oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim üyesi olan Dr. Ateş Kara, halen Enfeksiyon Hastalıkları Derneği genel sekreteri görevini de yürütmektedir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında farklı danışmanlık görevleride bulunmaktadır.