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03.02.2020 - 12:32 |

Bilsem sonuçları ne zaman açıklanacak? grup tarama sonuçları açıklandı mı?

4 Ocak'ta başlayan BİLSEM grup tarama sınavları 19 Nisan tarihine kadar devam edecek. Sınava giren öğrenciler için sonuç tarihi en önemli konuların başında geliyor. Öğrenciler ve veliler yaklaşık bir ayın sonunda "Bilsem sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

Bilsem sonuçları ne zaman açıklanacak? grup tarama sonuçları açıklandı mı?

 

Bilim ve Sanat Merkezleri örgün eğitime destekleyici nitelikte... Bu nedenle her yıl binlerce öğrenci başvuru yapıyor ve sınav tarihleri araştırılıyor. Bu yıl BİLSEM grup tarama sınavları 4 Ocak - 19 Nisan arasında yapılacak. Binlerce öğrenci sınavları tamamladı ve sonuç tarihini araştırıyor. İşte o tarih...

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM grup tarama sınavlarının tarihi, 4 Ocak-19 Nisan 2020 aralığında olacak. Bu sınavın sonuçları ise 22 Nisan tarihinde açıklanacak.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirme sınavı ise 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.

Rus mafyasına operasyon! Loto Guli böyle yakalandıİstanbul'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen ve Rusya bağlantılı olduğu tespit edilen suç çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye'ye Azeri suç çetesi lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifov'a yönelik eylem hazırlığı için geldikleri belirtildi. Öte yandan polisin şüphelilere düzenlediği nefes kesen operasyon kameralara yansıdı.
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