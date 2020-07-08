BİM 10 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 10 Temmuz Cuma günü mağazalarda satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesinde yer alan ürünler vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Sürekli olarak mağazalarda satışa sunulmayan sadece yayımlanan aktüel ürünler kataloğu ile satışa sunulan ürünler listesinde bu hafta Drone, Vantilatör, Çok amaçlı Çift Kişilk Yatak Örtüsü, Scooter, Yatak Alezi, Tek Kullanımlık Seccade, Smart Akıllı Bileklik, Masa Üstü Fanı, 2'li Bambu Havlu Seti gibi onlarca farklı ürün yer alıyor. İşte 10 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler...

BİM 10 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU