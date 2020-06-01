Bim aktüel 2 Haziran kataloğu! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Geçtiğimiz hafta corona virüs nedeniyle her hafta salı ve cuma günleri satışa sunulan aktüel kataloğu ürünlerinin satış tarihi ile ilgili değişiklik olmuştu. Bu hafta haftanın Bim aktüel kataloğu ürünleri ve Bim'in çalışma saatleri merak ediliyor. İşte Bim aktüel 2 Haziran kataloğu...

İŞTE BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM mağazaları sabah 09:00'da açılıyor, akşam 21:00'da kapanıyor.





