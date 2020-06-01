01.06.2020 - 09:29 |
Bim aktüel 2 Haziran kataloğu! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Bim aktüel kataloğu zincir market mağazası Bim'in internet sitesinde yayımlandı.Her hafta Bim indirimli ürünleri tüketicinin beğenisine sunuyor. Bu hafta Bim aktüel kataloğunda yer alan fırsatlar merak ediliyor. Bim'in çalışma saatleri ise araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte 2 Haziran Bim aktüel kataloğu ürünleri... Peki Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Bim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Geçtiğimiz hafta corona virüs nedeniyle her hafta salı ve cuma günleri satışa sunulan aktüel kataloğu ürünlerinin satış tarihi ile ilgili değişiklik olmuştu. Bu hafta haftanın Bim aktüel kataloğu ürünleri ve Bim'in çalışma saatleri merak ediliyor. İşte Bim aktüel 2 Haziran kataloğu...
İŞTE BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM mağazaları sabah 09:00'da açılıyor, akşam 21:00'da kapanıyor.
Mardin'de PKK ve işbirlikçilerine şafak operasyonuMardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kapan-1 operasyonu kapsamında sözde Ömeryan, Bagok ve Gaprıha/Stawre kırsalında terör örgütü mensuplarının imhasına yönelik operasyonlar devam ederken milis ve isbirlikçilerine yönelik istihbari çalışmalar sonucu teknik ve fiziki takibe alınan PKK terör örgütüne yardım yataklık yaparak Suriye'den kurye aracılığı ile gelen silah ve mühimmatı teslim alan ve Derik Çataltepe Mahallesi'nde gizleyen 10 şahsın evine şafak vakti operasyon düzenlendi.