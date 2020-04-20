20.04.2020 - 09:41 |
Bim aktüel 21 Nisan kataloğu fırsatları! Bu hafta Bim aktüel kataloğunda neler var?
Bim aktüel 21 Nisan 2020 kataloğu yayımlandı. Bim aktüel kataloğu fırsatları tüketicilerle salı ve cuma günleri buluşuyor. Bu hafta salı günü Bim'e gelecek ürünler arasında birçok fırsat yer alıyor. 21 Nisan Bim aktüel kataloğunda Vakfıkebir tereyağı 48,50 TL satış fiyatı ile yer aldı. Peki bu hafta Bim aktüel kataloğunda neler var?
Bim aktüel kataloğu zincir market mağazası Bim'in internet sitesinde yayımlandı. Haftanın fırsatlarında nelerin olduğunu öğrenmek isteyen tüketicidirler Bim'in 21 Nisan aktüel kataloğunu araştırmaya başladı. Bu hafta Bim aktüel kataloğunda bakliyattan kahvaltılıklara kadar birçok avantajlar bulunuyor.İşte 21 Nisan Bim aktüel kataloğu...
Yudum Teneke Domates Salçası 4500 gr 32,90 TL
Tat Domates Salçası 830 gr 8,45 TL
Saban Pilavlık Bulgur 2,5 Kg 9,95 TL
Nevbağ Hurma / Karadut / Keçiboynuzu Özü 640 gr 12,90 TL
Koska Sade Tahin Helvası 8x20 gr 5,95 TL
Dost Süzme Peynir 250 gr 5,95 TL
Bahçıvan Rende Mozzarella Peyniri 150 gr 6,95 TL
Seğmen Kayısı / Kızılcık Marmelatı 370 gr 5,95 TL
Torku Tereyağı 1 Kg 48,50 TL
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