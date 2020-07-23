Bim aktüel 24 Temmuz kataloğu fırsatlarında bu hafta neler var? Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bim her hafta aktüel kataloğu ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor. Bim'in internet sitesinde 24 Temmuz Cuma günü mağazalara gelecek ürünler yayımlandı. Bu hafta cuma günü Bim'de Fakir Türk kahvesi makinesi 249 TL satış fiyatı ile yerini aldı. Bim'in çalışma saatleri ise tüketiciler tarafından araştırılan konular arasında bulunuyor.

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Zincir market mağazası Bim 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor.





