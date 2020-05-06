BİM aktüel katalog 6 Mayıs! Bugün hangi ürünlerde indirim var?

Her hafta iki gün indirime giren BİM marketlerinde bu haftanın ilk indirim günü bugün...Ev ihtiyaçlarını veya kişisel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşların merakla araştırdığı BİM aktüel katalog ürünleri belirlendi. Peki BİM'de bugün hangi ürünler indirimde? BİM marketlerinden alışveriş yapmak isteyenler, BİM çalışma saatleri hakkında da bilgi almak istiyor. BİM saat kaçta açılıyor? BİM saat kaçta kapanıyor? İşte BİM aktüel katalog 6 Mayıs...

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketleri sabah 09:00'da açılıyor. 21:00'da kapanıyor.

BİM AKTÜEL KATALOG 6 MAYIS





























