06.05.2020 - 09:46 |
BİM aktüel katalog 6 Mayıs! Bugün hangi ürünlerde indirim var?
BİM aktüel katalog yayınlandı. BİM marketleri bugün de indirime girdi. Peki BİM'de bu hafta hangi ürünler indirime girdi, fiyatları ne kadar? Ev ihtiyaçlarını veya kişisel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlerin merakla araştırdığı BİM aktüel katalog sayfa sayfa haberimizde...
Her hafta iki gün indirime giren BİM marketlerinde bu haftanın ilk indirim günü bugün...Ev ihtiyaçlarını veya kişisel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşların merakla araştırdığı BİM aktüel katalog ürünleri belirlendi. Peki BİM'de bugün hangi ürünler indirimde? BİM marketlerinden alışveriş yapmak isteyenler, BİM çalışma saatleri hakkında da bilgi almak istiyor. BİM saat kaçta açılıyor? BİM saat kaçta kapanıyor? İşte BİM aktüel katalog 6 Mayıs...
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM marketleri sabah 09:00'da açılıyor. 21:00'da kapanıyor.
BİM AKTÜEL KATALOG 6 MAYIS
Corona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İmmün plazma tedavisi hastaları çabuk iyileştiriyorSağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, corona virüs hastalığında uygulanan immün plazma tedavisinin hastaları çabuk iyileştirdiğini söyledi.