17.04.2020 - 08:00 |
BİM aktüel katalog bugün! BİM 17 Nisan çalışma saatleri! Market kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
BİM marketleri için meraklı arayış başladı. BİM aktüel katalog vatandaşlar arasında büyük merak konusu oldu. Haftanın büyük indiriminin yaşanacağı bugün BİM marketleri yoğun ilgi görecek. BİM'den alışveriş yapacak olan vatandaşlar ise BİM çalışma saatleri hakkında bilgi almak istiyor. BİM kaçta açılıyor, BİM kaçta kapanıyor? BİM 17 Nisan aktüel katalog ve market çalışma saatleri...
Bugün ev veya kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, evine en yakın noktada bulunan BİM marketlerinden alışveriş planı yaptı.Alışveriş planı yaparken, BİM çalışma saatlerini öğrenmek isteyenler, BİM kaçta açılıyor, BİM kaçta kapanıyor sorularına cevap arıyor. BİM aktüel katalog inceledikten sonra alışveriş listesi yapan vatandaşlar, BİM 17 Nisan indiriminden yararlanmak istiyor. İşte BİM aktüel katalog sayfaları ve BİM çalışma saatleri haberimizde...
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM 09:00 - 21:00 saatleri arasında hizmet veriyor.
BİM AKTÜEL KATALOG 17 NİSAN
Corona ilacı için heyecanlandıran gelişmeTürkiye'de ve dünyada corona aşısı ve tedavisi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Corona virüs tedavisi üzerine ekibi ile birlikte bir süredir laboratuvarda çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama geldi.