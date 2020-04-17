BİM aktüel katalog bugün! BİM 17 Nisan çalışma saatleri! Market kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bugün ev veya kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, evine en yakın noktada bulunan BİM marketlerinden alışveriş planı yaptı.Alışveriş planı yaparken, BİM çalışma saatlerini öğrenmek isteyenler, BİM kaçta açılıyor, BİM kaçta kapanıyor sorularına cevap arıyor. BİM aktüel katalog inceledikten sonra alışveriş listesi yapan vatandaşlar, BİM 17 Nisan indiriminden yararlanmak istiyor. İşte BİM aktüel katalog sayfaları ve BİM çalışma saatleri haberimizde...

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM 09:00 - 21:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

BİM AKTÜEL KATALOG 17 NİSAN















