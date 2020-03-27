27.03.2020 - 09:10 |
BİM aktüel ürünleri belli oldu! BİM 27 Mart Cuma katalog sayfaları
BİM aktüel katalog yayınlandı. BİM marketlerinde bugün geçerli olacak indirimli ürünler vatandaşları meraklandırdı. BİM 27 Mart 2020 Cuma gününde hangi ürünler var, fiyatları ne kadar? İşte BİM aktüel katalog sayfa sayfa haberimizde...
BİM marketleri haftada iki gün indirime girmeye devam ediyor. Bu haftanın son indirim günü ise bugün. BİM marketlerinden ev ihtiyaçlarını veya kişisel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler BİM aktüel katalog aramasında bulunuyor. İşte BİM marketlerinde 27 Mart 2020 Cuma gününe ait aktüel katalog...
BİM AKTÜEL LATALOG 27 MART
KKTC'den getirilen 170 öğrenci ve 14 TIR şoförü Niğde'de yurda yerleştirildiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öğrenci ile 14 TIR şoförü, yeni tip corona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirildi.