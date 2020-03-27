MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri BİM aktüel ürünleri belli oldu! BİM 27 Mart Cuma katalog sayfaları
ABONE OL
27.03.2020 - 09:10 |

BİM aktüel ürünleri belli oldu! BİM 27 Mart Cuma katalog sayfaları

BİM aktüel katalog yayınlandı. BİM marketlerinde bugün geçerli olacak indirimli ürünler vatandaşları meraklandırdı. BİM 27 Mart 2020 Cuma gününde hangi ürünler var, fiyatları ne kadar? İşte BİM aktüel katalog sayfa sayfa haberimizde...

BİM aktüel ürünleri belli oldu! BİM 27 Mart Cuma katalog sayfaları

BİM marketleri haftada iki gün indirime girmeye devam ediyor. Bu haftanın son indirim günü ise bugün. BİM marketlerinden ev ihtiyaçlarını veya kişisel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler BİM aktüel katalog aramasında bulunuyor. İşte BİM marketlerinde 27 Mart 2020 Cuma gününe ait aktüel katalog...

BİM AKTÜEL LATALOG 27 MART

BİM aktüel ürünleri belli oldu BİM 27 Mart Cuma katalog sayfaları
BİM aktüel ürünleri belli oldu BİM 27 Mart Cuma katalog sayfaları
BİM aktüel ürünleri belli oldu BİM 27 Mart Cuma katalog sayfaları
BİM aktüel ürünleri belli oldu BİM 27 Mart Cuma katalog sayfaları




 

KKTC'den getirilen 170 öğrenci ve 14 TIR şoförü Niğde'de yurda yerleştirildiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öğrenci ile 14 TIR şoförü, yeni tip corona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

27 Mart EBA TV online ders yayını! EBA TV 27 Mart ders programı ve canlı yayını

27 Mart EBA TV online ders yayını! EBA TV 27 Mart ders programı ve canlı yayını

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

EBA TV + TRT canlı yayın izle | Uzaktan eğitim dersleri Cumartesi - Pazar günleri de olacak mı?

EBA TV + TRT canlı yayın izle | Uzaktan eğitim dersleri Cumartesi - Pazar günleri de olacak mı?

Sıradaki Haber