BİM aktüel kataloğunda yarın hangi indirimli ürünler var? BİM 13 Ekim aktüel ürünler kataloğu

BİM mağazalarında her hafta Salı günleri satışa çıkan indirimli ürünler listesinde bu hafta satışa çıkacak olan indirimli ürünler arasında sürekli olarak mağazalarda satışta olmayan büyük boy ürünler satışa çıkacak. Yarından itibaren BİM mağazalarında 10 kg Un, Domates Salçası, 5 kg Osmancık Pirinç, 2,5kg Bulgur ve Nohut çeşitleri, 1,5 kg Çokokrem Fındık Kreması, Turşu çeşitleri, Süzme Çiçek Balı, 1 kg gofret, 5 kg üzüm sirkesi ve 2 kg'lık reçek seçenekleri gibi onlarca ürün mağazalarda satışta olacak.

BİM MAĞAZALARI SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

BİM mağazaları sabah saat 09:00'da açılıyor. Akşam saat 21:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor

13 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU







