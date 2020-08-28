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28.08.2020 - 10:20 |

BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bugün Trambolin, Kamp Sandalyesi ve Çelik tencere setleri satışta...

BİM mağazalarında her hafta Cuma günü satışa sunulan aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde mağaza önlerinde yoğunluk oluşturuyor. Özellikle ev hanımlarının yakından ilgilendiği BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Çelik Tencere Setleri, TV, TV sehpası, Trambolin, ve Katlanabilir Aliminyum kamp sandalyesi satışa sunuluyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tamamı...

BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bugün Trambolin, Kamp Sandalyesi ve Çelik tencere setleri satışta...

BİM mağazalarında bugün satışa çıkacak olan indirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar mağazaların saat kaçta açıldığını merak ediyor. Ev ekonomisini düşünen ev hanımları tarafından sürekli olarak takip edilen BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine onlarca ürün seçeneği yer alıyor. TV'den Saç düzleştiriciye, Oyuncak çeitlerinden, Mutfakta olmazsa olmazlar arasında olan Çelik Tencere setlerinden Tava ve Karnıyarık Tenceresine kadar onlarca ürün bugün BİM mağazalarında satışa çıkıyor. Peki BİM saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

BİM mağazaları sabah 09:00'da açılıyor akşam saat 21:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor

BİM 28 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğu BİMde bugün Trambolin, Kamp Sandalyesi ve Çelik tencere setleri satışta...

Dijitsu 32'' HD Uydu Alıcılı Televizyon

TV Sehpası

Metal Modern Zebra Sandalye

Trambolin

Dik Durabilen Süpürge

Aksesuar ve Takı Dolabı

Ütü Masası

Ütü Masası Bezi

5 Parça Banyo Seti

Saç Düzleştirici

Saç Kurutma Makinesi

Vakumlu Banyo Aksesuarları

Katlanır Alüminyum Kamp Sandalyesi

Plastik Sandalye

Otomatik Sıvı El Sabunluğu

Otomatik Baharat Öğütücü

Çizgili Yüz Havlusu

Dikiş Aksesuarları

Kadın Terlik Çeşitleri

Çapraz Erkek Terlik

Ayıcıklı Anahtarlık

Playmat Yer Karosu

Oyuncak Metal Bebek Puseti

Oyuncak Projektör

Oyuncak Bebek Giydirme Seti

Oyuncak Çekiç

Kurbağa Oyunu

Oyuncak 4 Telli Gitar

Sürtmeli Küçük Motor

BİM aktüel ürünler kataloğu BİMde bugün Trambolin, Kamp Sandalyesi ve Çelik tencere setleri satışta...

8 Parça Çelik Tencere Seti

7 Parça Granit Set

Karnıyarık Tenceresi

Tava

3 Parça Granit Set

30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı

5 Parça Çelik Tencere Seti

Çelik Çaydanlık

Cam Set Üstü Ocak

Waffle Makinesi

Bambu Stand ve Tabaklı Fincan Seti

3’lü Bambu Stantlı Kapaklı Baharatlık

Bambu Tuzluk Biberlik

2’li NewBone Porselen Kalp Tabaklı Kupa

4 Parça Yuvarlak Sunum Seti

7 Parça Seramik Çerezlik Set

Tek Fiyat Yanmaz Yapışmaz Ürünler

3’lü Uzun Meşrubat Bardağı

Dertsiz Masa Örtüsü

Kapaklı Saklama Kabı

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