BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bugün Trambolin, Kamp Sandalyesi ve Çelik tencere setleri satışta...
BİM mağazalarında her hafta Cuma günü satışa sunulan aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde mağaza önlerinde yoğunluk oluşturuyor. Özellikle ev hanımlarının yakından ilgilendiği BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Çelik Tencere Setleri, TV, TV sehpası, Trambolin, ve Katlanabilir Aliminyum kamp sandalyesi satışa sunuluyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tamamı...
BİM mağazalarında bugün satışa çıkacak olan indirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar mağazaların saat kaçta açıldığını merak ediyor. Ev ekonomisini düşünen ev hanımları tarafından sürekli olarak takip edilen BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine onlarca ürün seçeneği yer alıyor. TV'den Saç düzleştiriciye, Oyuncak çeitlerinden, Mutfakta olmazsa olmazlar arasında olan Çelik Tencere setlerinden Tava ve Karnıyarık Tenceresine kadar onlarca ürün bugün BİM mağazalarında satışa çıkıyor. Peki BİM saat kaçta açılıyor/kapanıyor?
BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
BİM mağazaları sabah 09:00'da açılıyor akşam saat 21:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor
BİM 28 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Dijitsu 32'' HD Uydu Alıcılı Televizyon
TV Sehpası
Metal Modern Zebra Sandalye
Trambolin
Dik Durabilen Süpürge
Aksesuar ve Takı Dolabı
Ütü Masası
Ütü Masası Bezi
5 Parça Banyo Seti
Saç Düzleştirici
Saç Kurutma Makinesi
Vakumlu Banyo Aksesuarları
Katlanır Alüminyum Kamp Sandalyesi
Plastik Sandalye
Otomatik Sıvı El Sabunluğu
Otomatik Baharat Öğütücü
Çizgili Yüz Havlusu
Dikiş Aksesuarları
Kadın Terlik Çeşitleri
Çapraz Erkek Terlik
Ayıcıklı Anahtarlık
Playmat Yer Karosu
Oyuncak Metal Bebek Puseti
Oyuncak Projektör
Oyuncak Bebek Giydirme Seti
Oyuncak Çekiç
Kurbağa Oyunu
Oyuncak 4 Telli Gitar
Sürtmeli Küçük Motor
8 Parça Çelik Tencere Seti
7 Parça Granit Set
Karnıyarık Tenceresi
Tava
3 Parça Granit Set
30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı
5 Parça Çelik Tencere Seti
Çelik Çaydanlık
Cam Set Üstü Ocak
Waffle Makinesi
Bambu Stand ve Tabaklı Fincan Seti
3’lü Bambu Stantlı Kapaklı Baharatlık
Bambu Tuzluk Biberlik
2’li NewBone Porselen Kalp Tabaklı Kupa
4 Parça Yuvarlak Sunum Seti
7 Parça Seramik Çerezlik Set
Tek Fiyat Yanmaz Yapışmaz Ürünler
3’lü Uzun Meşrubat Bardağı
Dertsiz Masa Örtüsü
Kapaklı Saklama Kabı