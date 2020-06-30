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30.06.2020 - 08:40 |

BİM mağazaları saat kaçta açılıyor? BİM 30 Haziran aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışa çıkıyor

BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günleri aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler Türkiye'nin 81 ilinde satışa sunuluyor. Salı günü satışa sunulan indirimli ürünler kataloğunda daha az ürün seçeneği yer alırken Cuma günü satışa sunulan BİM aktüel ürünler kataloğunda çok daha farklı ürün seçenekleri yer alıyor. Peki BİM mağazaları saat kaçta açılıyor, aktüel ürünler kataloğunda bugün hangi ürünler satışa sunuluyor?

BİM mağazaları saat kaçta açılıyor? BİM 30 Haziran aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışa çıkıyor

BİM aktül ürünler kataloğunda yer alan onlarca indirimli ürün bugün mağazalarda satışa sunuluyor. Sezonluk ortaya çıkan ihtiyaçları zaman zaman mağazalarında satışa sunan BİM bu hafta yaz aylarının gelmesi ve tatil sezonun açılması ile birçok tanıdık markanın Güneş kremi ve bronzlaşrtırıcı çeşitlerini mağazalarda satışa sunuyor. Mağazalarda bugün satışa sunulacak olan indirimli güneş kremleri ve diğer ürün seçeneklerinden satın almak isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki BİM mağazaları saat kaçta açılıyor?

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

BİM mağazaları sabah 09:00'da açılıp akşam saat 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor. Haftanın 7 günü boyunca açık olan BİM mağazaları ekstrem durumlar olmadığı sürece hizmet vermeye devam ediyor.

 BİM 30 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM mağazaları saat kaçta açılıyor BİM 30 Haziran aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışa çıkıyor

BİM mağazaları saat kaçta açılıyor BİM 30 Haziran aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışa çıkıyor

 

BİM mağazaları saat kaçta açılıyor BİM 30 Haziran aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışa çıkıyor

BİM mağazaları saat kaçta açılıyor BİM 30 Haziran aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışa çıkıyor

 

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