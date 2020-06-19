Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi

İstanbul'dan bir yakının taziyesi için geçen hafta, Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Geçitli köyüne gelen kadının corona virüs belirtileri göstermesi üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca, tedaviye alındı.

Karantinaya alınan köyde filyasyon ekipleri, kadının temas ettiği kişilere, Covid-19 testi uygulamaya başladı.

Test sonuçlarına göre önceki gün 8 olan corona virüslü hasta sayısı bugün 13'e yükseldi. Bu kişiler sağlık görevlilerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Filyasyon ekiplerinin çalışması sürerken 5.7 büyüklüğündeki depremin olumsuz etkilerini üzerlerinden atmaya ilçe sakinleri, hasta sayısının artmasından endişe ediyor.