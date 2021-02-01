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01.02.2021 - 15:14 | | DHA

Bingöl'de kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Merve, ölü bulundu

Gelen bir son dakika haberine göre; Bingöl'de kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Merve Abasiyun, bir apartta ölü bulundu. Polis Merve'nin ölümüne ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bingöl'de kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Merve, ölü bulundu

Solhan ilçesine bağlı Kuşburnu köyünde yaşayan Abasiyun ailesi bir süre önce, kızları Merve'nin kayıp olduğuna dair polise başvuruda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Merve'nin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, çalışmalarını sürdürdükleri sırada dün akşam saatlerinde Bingöl merkezdeki bir apartta genç bir kızın cansız bedeninin bulunduğuna dair ihbar alındı. Bunun üzerine aparta giden polis ekipleri, odada cansız bedeni bulunan genç kız ile ilgili inceleme yaptı. Yapılan incelemede cansız bedenin Merve Abasiyün'e ait olduğunu tespit etti. 

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA

Apart odasında polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Merve'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Otopsi işlemin ardından Merve'nin cansız bedeni ailesi tarafından alınarak, Kuşburnu köyüne getirip toprağa verildi.

Polis ekipleri, Merve'nin ölümüne ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı. 

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