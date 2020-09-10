Bingöl'deki deprem sonrası Naci Görür'den dikkat çeken açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.32'de Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremle ilgili Naci Görür, Twitter'dan açıklama yaptı.

Görür yaptığı açıklamada, " Arkadaşlar az önce Bingöl- Karlova-Kantarkaya’da 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu deprem KAF’ın en doğu ucunda ve Yedisu-Karlıova arasındaki zonda. Aynı fay kolunda sanıyorum 14 Haziran 2020’de Kaynarpınar’da da 5.7’lik bir deprem olmuştu. Bu depremlerin üzerinde büyük bir deprem beklediğimiz Yedisu fayında azda olsa bir stres değişimine sebep olabileceği bir gerçek. Bu da doğal olarak bir endişe kaynağı." ifadelerine yer verdi.