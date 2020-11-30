Binlerce kişi bekliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak olan kararlarda!

Gözler Kabine Toplantısı'nda! Bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nda Koronavirüs tedbirleri yeniden masaya yatırılacak. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine tedbirler sıkılaştırılacak veya yeni tedbirler alınacak. 17 Kasım'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuş ve alınan kararları açıklamıştı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat kaçta açıklama yapacak? Gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak olan yeni kararlarda!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Bugün 15:30'da bir araya gelmesi beklenen kabine toplantısının yaklaşık olarak 3-4 saat sürmesi ve toplantının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. 17 Kasım'da gerçekleştirilen Kabine toplantısı 19:00'da sona ermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19:30'da kameralar karşısına geçip alınan kararlara açıklamıştı. Bugünde benzer bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19:30'da kameralar karşısına geçip alınan yeni karar ve yasakları açıklaması bekleniyor