Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! Online sınav yapılacak

Anadolu Üniversitesi açıköğretim dönem sonu sınavları internet üzerinden yapılacak. Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin bahar dönemi dönem sonu sınavlarının internet tabanlı ortamlardan yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, sınavın yurt içi ve yurt dışı programlar için 24 Haziran saat 00.01 ve 8 Temmuz saat 23.59 arasında erişime açık olacağı kaydedildi. Sınav uygulama esasları ve detaylı bilgilerin üniversitenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağı ifade edildi.Bahar dönemi arasınavları da 18 Nisan-7 Mayıs'ta internet üzerinden yapılmıştı.