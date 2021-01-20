Birbirlerini suçladılar! Her şey çirkin teklifle başladı

Olay, 31 Aralık perşembe günü saat 23.00 sıralarında Antalya Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Evindeki çöpleri atmak için dışarı çıkan Osman Dedecan(46), park halindeki otomobilinin çizildiğini fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyince sonradan adının Seray Kasapoğlu (23), olduğunu öğrendiği kadının otomobilini çizdiğini gören Dedecan, görüntülerin çıktısını alıp polise şikayetçi oldu.



GENÇ KIZI TOKATLADI, AĞABEYİNİ DARBETTİ



Aynı sokakta oturan Kasapoğlu, bir gün sonra Dedecan'ın eşine, aracı kendisinin çizdiğini söyledi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı. Bu tartışmadan daha sonra haberi olan Osman Dedecan ise iddiaya göre Kasapoğlu'nun evine giderek apartman içinde genç kızı tokatladı, ağabeyini darbetti.



DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU



Bu olaydan iki hafta sonra, taraflar yine karşı karşıya geldi. 14 Ocak Perşembe günü genç kızın oturduğu binanın önünde telefonla görüşen Osman Dedecan, balkona çıkan Seray Kasapoğlu'nun hakaretlerine maruz kaldığı iddiasıyla polisi aradı. Adrese polis ekipleri sevk edilirken, taraflar tartışmayı sürdürdü. Kadının kendisine hakaret ettiğini ileri süren Dedecan, polise Kasapoğlu'nun terbiyeli konuşması gerektiğini, etrafa rezil olduklarını söyledi. Burada ekiplerle Dedecan arasında tartışma çıktı. Tartışma arbedeye dönüşünce polis ve bekçiler, Dedecan'ı biber gazı sıkıp, kelepçeleyerek gözaltına aldı. Ekip otosuna alınan Dedecan, ilk olarak sağlık kontrolüne, ardından polis merkezine götürüldü. Darp raporu alan Osman Dedecan, polis, bekçiler ve Seray Kasapoğlu'dan şikayetçi oldu.



GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI



Seray Kasapoğlu'nun Dedecan'a ait otomobili çizmesi ile polisler ve bekçilerle yaşanan arbede, apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Cep telefonu görüntülerinde ise polis ekipleriyle olayı gören ve sokağa inen vatandaşlar arasında da kısa süreli tartışma yaşandığı görülüyor. Vatandaşlardan biri 'Tanıdığımız' derken, polis ekiplerinin ise prosedürü uyguladıklarını, birbirlerinden şikayetçilerse karakola gitmelerini söyledikleri görüntülere yansıdı.



Bir polis memuruyla vatandaş arasında geçen başka bir konuşmada ise polis memuru, 'Ben kadını da dinledim. Kadın diyor ki 'Benim arabasını çizmemdeki sebep, benim kapımda bekledi, gel arabada beraber alkol alalım, cinsel ilişkiye girelim demesi' diyor. Senin kızına böyle bir şey dense sen ne yaparsın' sözleri görüntüye yansıdı.



'KARAKOLA GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDUM'



Osman Dedecan, yaşananlara ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. İlk olayın 31 Aralık günü yaşandığını söyleyen Osman Dedecan, “Ben çöp atmak için indiğimde arabamın çizik olduğunu gördüm. Sonrasında kamera kayıtlarına baktığımda bir kadının gece saatlerinde arabayı çizdiğine şahit oldum. Bunun üzerine kayıtları alarak karakola giderek şikayetçi oldum" dedi.



'YERE YATIRIP BİBER GAZI SIKTILAR'



14 Ocak günü ise aracını çizen kadının oturduğu binaya aile dostunun yanına konuşmaya gittiğini anlatan Osman Dedecan, "Ben aşağıda telefonla konuşurken ses tonum biraz yüksek olduğu için kadın balkona çıktı ve bana küfretmeye başladı. Beni görünce 'Senin burada ne işin var' diyerek bana kötü kötü kelimeler kullandı. Ben 'Kızım seninle işim yok' dediğimde ise bağırmaya devam etti. Ben de bu sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Polis ekipleri gelince bana kadını tanıyıp tanımadığımı sordular. 'Yok ama evini göstereyim' dedim. Evi gösterdim, polis ve bekçiler kadını alarak geldi. Kadın geldiğinde bütün komşularım şahittir, bağırıp polislerin yanında küfürler etmeye başladı. Ben de polislere dönerek 'Ağabey şuna bir terbiye verin, bakın çok ayıp oluyor. Mahalleye rezil oldum' dediğimde bekçiler 'Bize işimizi sen mi öğreteceksin' diyerek saldırdı. Ben de kendimi savunduğum esnada yere yatırarak biber gazı sıktılar" dedi.



Kadını hiç tanımadığını belirten Dedecan, “Hatta 1 Ocak günü gelen polislerin yanında kadına 'Siz bu şahıstan şikayetçi misiniz?' dediklerinde, kadın 'Hayır' diye cevap verdi. Kadının ağabeyine de 'Şikayetçi misiniz' dediklerinde o da 'Hayır' dedi. Bana sorduklarında ise mağdur olduğumu, arabamın çizildiğini söyledim. Beni biriyle karıştırıyor olabilir" ifadelerini kullandı.



'SİNİRLE TORNAVİDA ALDIM, OTOMOBİLİ ÇİZDİM'



Seray Kasapoğlu ise Osman Dedecan'ı daha öncesinde tanımadığını söyledi. Dedecan ile ilk defa otomobilini çizdiği gün karşılaştığını aktaran Kasapoğlu, "O gün saat 21.00 sıralarında evime giriyordum. Arkadaşımın babasıyla sohbet ederken, önce yaklaştı ve 'Gel aracıma alkol alalım' dedi. Kolumdan tutar gibi oldu. Ben arkadaşımın evine gittim. Bir süre sonra kendi evime geldim. Sinirle tornavida aldım ve arabayı çizdim. Çizdikten sonra da pişman oldum. Kameranın da beni çektiğini gördüm" dedi.



'KONUŞMAK İÇİN GİTTİM, KARISINA OLAYI ANLATTIM'



1 Ocak günü arabanın çizildiğinin fark edildiğini ve polisin gelip inceleme yaptığını kaydeden Kasapoğlu, “Ben konuşmak için onların yanına gittim. Ben gittiğimde polis ve olayı yaşadığımız kişi yoktu. Arabanın içinde sadece karısı vardı. 'Arabayı ben çizdim' diyerek olayı birebir açıkladım. Kadına, 'Kocanız bana bu şekilde davrandı' dediğim zaman olay büyüdü. Kadın 'Benim eşim böyle bir şey yapmaz. Benim eşim alkol kullanmaz. Namazında niyazındadır. Benim senin yaşında kızım var. Böyle bir şey olmaz' gibisinden sözlü tartışma yaşadık. Olay iyice büyümesin diye evime gittim" diye konuştu.



'AĞABEYİMİ KAPININ ÖNÜNDEN İTİBAREN DARBETMEYE BAŞLADI'



Daha sonra tartışma yaşadığı Osman Dedecan'ın evin önüne geldiğini ve hakaret etmeye başladığını iddia eden Seray Kasapoğlu, “Binaya gelerek bütün zillere basmış, 'O kız burada mı?' diye herkese sormuş. Ben de ağabeyimi telefonla arayarak çağırdım. Osman Dedecan ile binanın birinci katında karşılaştık, bana orada bir tokat attı. Tokat atınca ağabeyim nefsi müdafa olarak beni korumaya çalıştı. Aşağıya indiler, Osman Dedecan ağabeyimi kapının önünden itibaren darbederek otomobilin olduğu yere kadar götürdü. Darbederken de ağza alınmayacak hakaretler etmeye devam ediyordu. Burada herkes buna şahittir" şeklinde konuştu.



'TATLIYA BAĞLANDI, HERKES EVİNE GİTTİ'



1 Ocak günü otomobili çizme olayını tatlıya bağladıklarına dikkat çeken Kasapoğlu, “Ben 'Masrafınız neyse ödeyeceğim' dedim. 'Biz sizden şikayetçi değiliz' dedik. Osman Dedecan da 'Zararımı karşılayacaksanız ben de şikayetçi değilim' dedi. Olay burada tatlıya bağlandı ve herkes evine gitti" dedi.



'SUÇUNU BASTIRMAK İÇİN BENDEN SONRA POLİSİ ARADI'



Kasapoğlu, Osman Dedecan'ın 2 hafta sonra apartmanlarının önüne gelerek hakaret etmeye başladığına dikkat çekti. Kasapoğlu, “Ben perdeden aşağı baktım. Onun olduğunu görünce aklıma direkt eski olaylar geldi. Tartışma yaşanmasını istemediğim için polisi aradım. Polise eski husumetli olduğum bir olay vardı ve şu an evimin önünde bulunuyor dedim. Sonra ise pencereye çıkarak 'Polisi aradım. Seninle hiçbir şekilde muhatap olmuyorum' dedim. Polisi aradım deyince arabasını kendi evinin önüne götürdü. Benim polisi aramam üzerine, kendisi de suç bastırmak için polisi aramış" ifadelerini kullandı.



'SUÇLU DURUMA DÜŞMEMEK İÇİN OLAYLARI İZLEDİM'



Hakaretler devam edince polis ekiplerinin Osman Dedecan'ı kelepçelediğini söyleyen Kasapoğlu, suçlu duruma düşmemek için olayları sadece izlediğini kaydetti. Kasapoğlu, “Ben polisi aradıktan sonra, kendisi de aile dostunu arayarak suç bastırmaya çalışmış. Aile dostuna 'Ben senin yanına geldim. Kız yanlış anladı. Pencereden hakarette bulundu' gibi bir şeyler diyerek karakolda ifade verdi. Ben aşağıya indiğimde ise iki polis Osman Dedecan ile konuşuyordu. Sonrasında ne olduğunu anlamadığım bir şekilde hakaretler devam edince, polisler olaya el attı. Ben olaylar büyümesin diye hiç birşey demedim. Suçlu duruma düşmemek için olan biteni izledim" dedi.



Sözlü ve fiziki taciz olduğu için sinirlendiğini ve otomobili çizdiğini kaydeden Kasapoğlu, ilk olaydan sonra birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını, son olaydan sonra şikayetçi olduklarını sözlerine ekledi.



'DARP OLAYI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI'



1 Ocak Perşembe günü yaşanan olaylar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Osman Dedecan'ın, Seray Kasapoğlu'nun ağabeyi Selim Kasapoğlu'nu darbettiği anlar anbean görüntülendi. Dedecan'ın ağabey Kasapoğlu'na yönelik 'Bana artistlik yapma, beni tanıyor musun lan, kim lan bu. Gel lan gel arabama bak' dediği görülürken, görüntüyü çeken kişinin ise 'Ayıp ediyorsun ağabey' sözleri görüntülere yansıdı. Çekilen bir başka görüntüde ise olay yerine gelen trafik polisini işaret ederek, 'Abi seni şikayet edeceğim, kadına el kaldırdığın için. Kadına el kaldırdı abla bu beyefendi. Kadının boğazını sıktı şu beyefendi' dediği anlar kaydedildi.