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DHA
• 20 Ocak 2021 - 13:17 • Son Güncelleme:

Tacize uğradığını iddia ettiği adamın otomobilini tornavidayla çizdi

Antalya'da Seray Kasapoğlu, kendisine sözlü ve fiziki tacizde bulunduğunu öne sürdüğü Osman Dedecan'ın otomobilini tornavidayla çizdi. Bu olaydan iki hafta sonra Kasapoğlu'nun oturduğu binanın önüne giden Dedecan, genç kadının balkondan kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Dedecan, şikayet üzerine gelen polis ve bekçilerle çıkan arbedede, biber gazı sıkılarak kelepçelenip gözaltına alındı. Öte yandan ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde olaya müdahale eden polislerin konuşması da yansıdı. Olayı anlatan polis memuru 'Ben kadını da dinledim. Kadın diyor ki 'Benim arabasını çizmemdeki sebep, benim kapımda bekledi, gel arabada beraber alkol alalım, cinsel ilişkiye girelim demesi' diyor" sözleri görüntüye girdi.

DHA
• 20 Ocak 2021 - 13:17 • Son Güncelleme:
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