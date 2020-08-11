MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bitlis Valisi Oktay Çağatay, maske denetimine katıldı
ABONE OL
11.08.2020 - 15:20 | | DHA

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, maske denetimine katıldı

Bitlis'te Vali Oktay Çağatay'ın da katılımıyla maske denetimi yapıldı. Vali Çağatay, denetleme sırasında vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, maske denetimine katıldı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgenerel Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile birlikte kent merkezinde maske denetiminde bulundu. Özellikle çay ocaklarının önünde oturan maskesiz vatandaşları maske takmaları konusunda uyaran Bitlis Valisi Oktay Çağatay, alınacak tedbirlerle bu pandeminin atlatılacağını söyledi.

Vali Çağatay, İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü denetimlerde Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları ve kurum personellerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğünün belirterek, "İçişleri Bakanlığı himayesinde valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum personellerimizle Covid-19 tedbirleri kapsamında dikkatini çekmek ve ikaz etmek amacıyla arkadaşlarımızla çarşı merkezini gezdik. İnsanlarda hassasiyet eksikliğini çok fazla hissetmedik. İnsanlarımız tedbirlerini artırıyorlar. Bu ülkemizde ciddi bir sıkıntı yaratıyor. İnsanların şahsi hijyen ve temizlikleriyle bunun azalacağını düşünüyoruz" dedi.

    Ayder Yaylası yolunda heyelan; çay bahçesinde mahsur kaldılarRİZE'de, Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri arasındaki yolda, sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yol kapanınca uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun temizlenmesi için iş makineleriyle çalışma başlatılırken, yayladan dönüşe geçen tatilciler, alternatif yola yönlendirildi. Çayırdüzü köyünde çay toplayanlar ise bahçede mahsur kaldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı 10 Ağustos! Sayısal Loto sonuç ekranı...

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı 10 Ağustos! Sayısal Loto sonuç ekranı...

    Bunu yapan emeklinin maaşı kesiliyor...

    Bunu yapan emeklinin maaşı kesiliyor...

    Salgının yeni merkezi mi oluyor?

    Salgının yeni merkezi mi oluyor?

    Açıklama geldi mi? İl dışı atama sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklanacak?

    Açıklama geldi mi? İl dışı atama sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklanacak?

    Sıradaki Haber